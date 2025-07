Crisi idrica: interventi a tempo di record  

Nella mattinata di ieri, l’Ente Acque della Sardegna (Enas) ha portato a termine i lavori alle griglie dell'opera di presa sulla diga di Casteldoria e quelli sulla paratoia dell'opera di presa del Consorzio, nei tempi previsti ed anticipati nell’ultima riunione convocata dal Consorzio di bonifica del Nord Sardegna (CBNS).

«Grazie ad un lavoro coordinato con Enas – spiega l’assessore dei Lavori pubblici, Antonio Piu – siamo riusciti a non interrompere l’erogazione dell’acqua per l’irriguo e nel contempo ad effettuare i lavori necessari al ripristino della regolare erogazione dalla diga. Tutto questo è possibile grazie ad un super lavoro che sta impiegando gli uomini di Enas su più turni per fronteggiare ogni situazione e limitare al massimo qualunque disagio. L’impegno è massimo per fronteggiare la stagione e contemporaneamente portare avanti le opere necessarie di programmazione».Con il termine delle attività si potrà riprendere l’erogazione dell’acqua per fini irrigui attraverso l’opera di presa ordinaria; Enas ha infatti già provveduto a richiedere all’Enel l’inizio delle operazioni di parziale rinvaso della diga, in modo da consentire al CBNS l’approvvigionamento irriguo. Il sollevamento emergenziale proseguirà invece per alimentare l’acquedotto Coghinas, fino al collaudo degli interventi sulle tubazioni, previsto per la prima settimana di agosto.

