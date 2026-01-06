VaiOnline
Siniscola.
07 gennaio 2026 alle 00:55

Crisi idrica in Baronia, l’ex assessore Ladu polemizza con Deriu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sull’emergenza idrica in Baronia «servono posizioni politiche serie e chiare, vista l’importanza del problema». A dirlo è l’ex assessore regionale ai Lavori pubblici Silvestro Ladu. Nel mirino l’onorevole Roberto Deriu: «Invece di fare interrogazioni alla Giunta che sostiene, dovrebbe iniziare a dare risposte, essendo consigliere regionale eletto in provincia di Nuoro».

Ladu poi esprime la sua verità sulla nuova diga di Abba Luchente, mai realizzata: «La futura opera – ricorda – fu affossata dalla Giunta regionale di centrosinistra dell’epoca, dopo che il progetto definitivo era stato approvato e finanziato dalla precedente maggioranza di centrodestra».

Se poi la motivazione ricadde sulla sua bocciatura al ministero nel 2009, Ladu precisa che la Commissione Via segnalò l’assenza del parere della Regione Sardegna, segno di un chiaro disimpegno politico. «Parlare oggi di oltre i 15 anni per poter arrivare alla nuova opera è fuorviante in quanto la programmazione esiste già e basta rispolverarla». Per Ladu il nodo non è tecnico né ambientale, ma politico: «Quello dell’attuale Giunta regionale è un orientamento» che giudica positivo, visto il parere favorevole espresso da Enas sulla fattibilità del nuovo invaso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Nel carcere di Massama esplode la rivolta

Proteste per l’arrivo di 80 detenuti da Nuoro e Roma: arredi distrutti, allagato un piano. Sindacati in allarme 
Valeria Pinna
Intervista

«La sanità richiede una guida a tempo pieno»

Silvio Lai a tutto campo sui nodi dell’Isola. E frena sulle ricandidature per le prossime regionali 
Roberto Murgia
La storia

«Quarant’anni senza Aldo: nessun rancore»

Cristiano Scardella: mio fratello morì dopo sei mesi in cella da innocente, chi lo fece arrestare non si è mai scusato 
Marco Noce
Maltempo

Arriva la neve Desulo e Fonni a -6 aspettando i turisti

Nella morsa del gelo artico oggi il Bruncu Spina e tutta la Barbagia 
Gianfranco Locci
Città del Vaticano

Leone cala il sipario sul Giubileo dei due Papi «È il momento della pace»

Monito sui «deliri di onnipotenza» Alla celebrazioni anche Mattarella  