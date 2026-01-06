Crisi idrica in Baronia, l’ex assessore Ladu polemizza con Deriu 

Sull’emergenza idrica in Baronia «servono posizioni politiche serie e chiare, vista l’importanza del problema». A dirlo è l’ex assessore regionale ai Lavori pubblici Silvestro Ladu. Nel mirino l’onorevole Roberto Deriu: «Invece di fare interrogazioni alla Giunta che sostiene, dovrebbe iniziare a dare risposte, essendo consigliere regionale eletto in provincia di Nuoro».

Ladu poi esprime la sua verità sulla nuova diga di Abba Luchente, mai realizzata: «La futura opera – ricorda – fu affossata dalla Giunta regionale di centrosinistra dell’epoca, dopo che il progetto definitivo era stato approvato e finanziato dalla precedente maggioranza di centrodestra».

Se poi la motivazione ricadde sulla sua bocciatura al ministero nel 2009, Ladu precisa che la Commissione Via segnalò l’assenza del parere della Regione Sardegna, segno di un chiaro disimpegno politico. «Parlare oggi di oltre i 15 anni per poter arrivare alla nuova opera è fuorviante in quanto la programmazione esiste già e basta rispolverarla». Per Ladu il nodo non è tecnico né ambientale, ma politico: «Quello dell’attuale Giunta regionale è un orientamento» che giudica positivo, visto il parere favorevole espresso da Enas sulla fattibilità del nuovo invaso.

