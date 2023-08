Crisi idrica: disagi e accuse sui social 

Continua a tenere banco il problema di scarsa pressione idrica che sta interessando il paese da oltre un mese. Sui social gli attacchi si sprecano tanto da costringere la sindaca a rispondere con un lungo post. «L’altissima richiesta d’acqua - scrive Angelisa Mascia - e l’assenza di piogge con il conseguente calo della falda in sorgente, hanno causato un sensibile calo di pressione in diverse zone come la 167 e le vie Monti, Costituzione, Kennedy. I disagi sono palesi e la Domusacqua che gestisce il sistema idrico comunale, se ne sta occupando. Ci sono anche le tante perdite accumulate in decenni dalla rete di distribuzione rispetto alle quali gli interventi in parte già effettuati e da completare miglioreranno sensibilmente la situazione». Nel post social la sindaca chiede alle utenze in difficoltà di «segnalare per iscritto all’Ente tutte le problematiche patite in modo anche da poter richiedere appositi finanziamenti in Regione per l’ulteriore eliminazione delle perdite». (s. f.)

