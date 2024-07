Crisi idrica, c’è l’allaccio ad Abbanoa 

Dopo lunghissime settimane di passione e una crisi idrica senza precedenti, Serramanna registra la svolta. Da ieri è attivo l’allaccio dei pozzi comunali al serbatoio a bocca di Abbanoa, una soluzione alla quale il Comune è dovuto ricorrere per ovviare al continuo abbassamento dei livelli dell’acqua nei pozzi e ai tanti problemi con i quali i cittadini fanno i conti da molto tempo.

Il piano

I lavori per l’attivazione dell’allaccio sono iniziati ormai due mesi fa, ad annunciarli era stato il sindaco Gabriele Littera che – oltre ad avere attivato un centro di coordinamento permanente per la gestione dell’emergenza – ha tenuto sulla sua pagina Facebook una sorta di diario con il quale aggiornare costantemente i cittadini. L’opera per l’allaccio ad Abbanoa non è stata, ovviamente, a costo zero. Per scavare la trincea e per posizionare la condotta, l’amministrazione ha speso poco più di 28mila euro. Al capitolo “costi” va ad aggiungersi anche la spesa sostenuta per le autobotti che hanno incessantemente rifornito le cisterne di centinaia di famiglie rimaste a secco.

«A distanza di 7 giorni dalla riparazione della condotta principale dell’acquedotto la situazione è ormai tornata alla normalità. Sono state pochissime le richieste di intervento dello scorso fine settimana e meno di 10 nella giornata odierna», ha annunciato sui social il sindaco che già qualche giorno fa si diceva fiducioso sul fatto che il peggio fosse ormai passato. Proprio in conseguenza del miglioramento della situazione, da ieri non è più operativa la società che «ci è stata di enorme supporto in questi ultimi sette giorni e che ringraziamo per la professionalità e disponibilità».

E proprio ieri è entrato in servizio il serbatoio con relativo sistema di pompaggio realizzato su via Melis e necessario per garantire l’approvvigionamento della zona senza ricorrere alle autobotti. Via Melis è una delle strade di Serramanna che più delle altre hanno sofferto la crisi idrica, anche perché qui, l’emergenza è quasi la normalità. Le famiglie sono costrette a razionare le riserve della cisterna e, spesso, a ricorrere all’ospitalità dei familiari quando i rubinetti restano a secco troppo a lungo. «Sono state riparate anche alcune piccole perdite e altre saranno sistemate domani e nei prossimi giorni – ha proseguito Littera –. Non possiamo permetterci nessuno spreco o inefficienza. Ringrazio nuovamente tutti i cittadini per la pazienza, operatori e volontari per la generosa disponibilità ed i colleghi dell'amministrazione per il difficile lavoro portato avanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA