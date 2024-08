Crisi idrica: alta tensione tra sindaco e Abbanoa 

Venerdì scorso il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris aveva bloccato i tecnici di Abbanoa che stavano eseguendo un intervento nella sorgente di Fruncu ‘e Oche («intervento effettuato senza alcuna preventiva comunicazione al Comune») temendo si trattasse di una manovra destinata ad aumentare la portata idrica verso i centri costieri della bassa Gallura. «Ci vogliono scippare la poca acqua che ci è rimasta», aveva tuonato il primo cittadino.

Abbanoa ora con una nota spegne sul nascere la polemica giustificando l’intervento come un’opera necessaria per sostituire una valvola capace di convogliare maggiormente l’acqua nelle zone alte della cittadina.

Nel frattempo sulla crisi idrica resta alta la polemica. Il sindaco rivendica di aver già dichiarato e depositato in Regione la richiesta dello stato di calamità naturale, illustrando un piano di spesa da 200 mila euro per riattivare vecchi pozzi e trovare nuove falde acquifere. «Ricerche che hanno dato buoni frutti», afferma Farris. Di fronte però c’è l’opposizione che allo stesso tempo pone diverse domande sulla gestione della crisi da parte dell’esecutivo, tanto da chiedere un Consiglio comunale urgente in cui poter affrontare in aula tutte le questioni inerenti al tema.