Crisi idrica, acqua a rilento: proteste davanti al Municipio 

Alta tensione in paese dopo l’emergenza idrica degli ultimi giorni. Ieri mattina una folla si è riunita davanti al Comune per protestare all’indirizzo dell’amministrazione. Altri si sono riuniti nella biblioteca comunale per fare il punto di una situazione ormai drammatica. Nonostante da giovedì siano stati rilasciati 200 mila metri cubi d’acqua per alimentare le falde acquifere dei pozzi di Is Clamoris i rubinetti sono rimasti a secco anche per buona parte del venerdì. Alle 16.30 di ieri il livello del deposito di “Su Pruineddu”, dove i tre pozzi artesiani stanno pompando l’acqua, era di appena un metro e dieci centimetri. Difficile sedare gli animi dei foghesini. «In biblioteca ho esposto anche dal punto di vista tecnico i problemi strutturali che persistono dagli anni ’90 e mai emersi perché l’acqua è sempre stata abbondantissima – ha detto l’assessore comunale Tore Mura – problemi che stanno venendo fuori con la siccità». Intanto il gruppo di minoranza in consiglio Foghesu Futura, Mariano Carta, Nicola Salis e Sebastian Lai, ha depositato un’interrogazione sulla gestione dell’emergenza. L’opposizione chiede, tra le altre cose, quali provvedimenti intenda assumere l’amministrazione per risolvere la situazione straordinaria che si è venuta a creare, se esista un piano operativo, come si intenda fare chiarezza su quanto accaduto e quali interventi si ritengano necessari per prevenire il ripetersi di fatti simili. Punti che verranno discussi nel prossimo consiglio comunale.

