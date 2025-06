«Crisi idrica, a rischio i conti della Sardegna» 

La siccità e la carenza idrica ha, e avrà ancor più in futuro, un impatto sul bilancio e quindi sul rating delle Regioni, sia in Italia che in Spagna. E la Sardegna è tra i territori che rischiano l’impatto più pesante. Un impatto misurato dall’agenzia internazionale S&P che parte, riporta il Sole 24 Ore, dall’inevitabile peggioramento della situazione dovuto al cambiamento climatico, nonché dal fatto che in questi due Paesi sta aumentando la pressione turistica e, vale solo per la Spagna, anche la popolazione.

Domanda e disponibilità

Standard & Poor’s ha misurato l’esposizione delle Regioni al rischio di carenza idrica con il Water Stress Index, un indice che misura il rapporto tra la domanda di acqua rispetto a quella disponibile e che vede in testa la Basilicata con il livello massimo del 100%, come la Puglia. La Sardegna è tra il 95 e il 99% con Campania, Umbria, Lazio, Molise, Calabria e Abruzzo. Tutte regioni, sottolinea l’agenzia, con un alto un tasso di dispersione dell’acqua, che oscilla tra il 41 e il 66 per cento, con i picchi di Basilicata e Abruzzo (63%).

La risorsa sprecata

La Sardegna, con una dispersione idrica del 51,3%, è la quarta regione in questa classifica, appena sotto la Sicilia che ne perde il 51,6%. In Sardegna, in pratica, dei 417 litri pro capite erogati al giorno, giungono a destinazione appena 203 litri. Si tratta di un enorme volume d’acqua per abitante immesso in rete (tra le quote più elevate a livello nazionale); nonostante vi sia poi il più basso volume servito pro capite al netto delle perdite. Quanto alla media nazionale, l’incidenza tra acqua dispersa e quella immessa in rete raggiunge il 42%, mentre in Spagna – che pure soffre questo problema – la percentuale di dispersione è del 22%. «Il peggioramento della crisi idrica, il suo ripresentarsi nel tempo a fronte di un consumo più intensivo, di risorse più limitate e investimenti talvolta insufficienti al miglioramento delle infrastrutture può avere un impatto sull’economia locale e indirettamente sul gettito fiscale», ha sottolineato Alejandro Rodriguez Anglada, primary credit analysts di S&P. «Gli interventi di emergenza, peraltro, possono costare per i bilanci regionali di più rispetto a investimenti programmati e costanti nel tempo». Lo studio di S&P rileva che, «l’impatto di questo fenomeno sarà graduale e potrebbe avere nel medio-lungo termine effetti sul merito di credito delle Regioni».

