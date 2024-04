Crisi economica, incontro alla facoltà teologica 

Si chiude oggi alla Facoltà Teologica, in via Sanjust, il ciclo di quattro incontri dedicati all’economia e ai possibili scenari di crisi che ne derivano, riguardanti le disuguaglianze e le crisi politiche e ambientali.

Alle 17 nell’aula magna il professor Leonardo Becchetti, docente ordinario di Economia politica all'Università Tor Vergata di Roma, interverrà su “Il nuovo paradigma dell'economia civile come risposta agli shock globali”. Modererà l'incontro Maria Francesca Chiappe, caporedattrice dell'Unione Sarda. «È il momento di prendere coscienza e di agire: non si può più aspettare», ha detto don Mario Farci, preside della Facoltà e organizzatore di questi incontri. «La crisi è evidente, la tocchiamo tutti con mano. Non pensiamo solo a luoghi lontani da noi, ma in primo luogo alla nostra Isola. Si parte dal Pil regionale che stenta a tenere il passo con quello già basso del resto d’Italia. Secondo i dati Istat un terzo delle famiglie sarde vive in condizioni di precarietà economica. A tutto ciò si aggiunga il problema del costo della vita che si traduce in una grave perdita del potere d’acquisto e del calo del reddito pro-capite che supera quello della media nazionale. Professor Becchetti parlerà di rinascita economica basata su una economia “civile”, cioè che abbia a cuore il cittadino e la persona e non i soltanto gli obiettivi generali di crescita del sistema economico».

