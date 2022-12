Crisi e precariato, scatta lo sciopero 

Per i docenti il loro lavoro ormai è sempre più burocratico. «E questo toglie energie e risorse al lavoro in classe», aggiunge Mariella Setzu, referente Cobas Cagliari. «Siamo molto insoddisfatti dalla manovra di Governo che lascia le briciole alla scuola a favore delle spese militari. Si continuano ad avere classi pollaio, ma la didattica sarebbe migliore se le classi fossero distribuite diversamente».

«Sembra una colpa oggi voler insegnare», si sfoga Andrea De Giorgi, Cobas Cagliari. «In questa situazione di crisi generale, la qualità della scuola non è migliorata, ma la condizione di lavoro è sempre più stressante e il malessere della categoria è evidente. C’è un parcheggio nel precariato che dura anche 30 anni, oggi le nomine online stanno creando effetti mostruosi, viene reclutato personale che non ha mai insegnato e vengono lasciati in bilico centinaia e centinaia di insegnanti».

«Le promesse fatte in campagna elettorale sono già state disattese». A dirlo sono i Cobas Cagliari e l’Usb Sardegna che domani aderiranno allo sciopero generale intercategoriale nazionale, organizzato dal sindacalismo di base e conflittuale. A fermarsi saranno i settori pubblici e privati, dalla sanità alla scuola, dalle fabbriche ai trasporti. «Tagliamo le spese militari e aumentiamo quelle sociali in sanità, trasporti e scuola», chiedono i sindacati. Nel capoluogo l’appuntamento è alle 10 sotto il palazzo del Consiglio regionale in via Roma.

In trincea

Cambio di rotta

Il concetto lo ribadisce Enrico Rubiu, Usb Sardegna: «Si sta seguendo in peggio il programma di Draghi. Lo sciopero non è per dare il benvenuto ma per ricordare loro che noi siamo qui per difendere l’interesse dei lavoratori. Si sta spendendo per le guerre e nulla per scuola e la sanità. Una guerra che nessuno vuole, ma che è stata l’occasione per una speculazione colossale. Il Governo Meloni non sono ha eliminato la legge Fornero sul lavoro, ma l’ha peggiorata, superando le loro stesse proposte».

Tra le richieste dei sindacati: il rinnovo dei contratti con significativi aumenti dei salari che siano adeguati al costo della vita, l’introduzione del salario minimo di 12 euro all’ora, ma soprattutto vogliono impedire l'Autonomia Differenziata che «disgrega il paese, in particolare la scuola e la sanità».

