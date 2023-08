Crisi di vocazioni nei cantieri navali 

Se ne parla poco, eppure è una delle eccellenze del panorama artigiano sardo. Tre imprese su quattro (il 73,5 per cento) legate alla nautica da diporto - dalla realizzazione degli scafi alla produzione delle tappezzerie interne - nell’Isola sono artigiane e i numeri sono di tutto rispetto: 1.518 diverse attività, che danno lavoro a quindicimila addetti diretti, indiretti, saltuari e fissi. Il settore della nautica da diporto pesa in Sardegna il 36,6 per cento (a livello nazionale il dato è 34,7) e la sua incidenza sull’economia regionale influisce per lo 0,72%: è il secondo dato più alto in Italia.

L’indagine

Costruiscono imbarcazioni, le riparano, ne curano la manutenzione, le rinnovano, custodiscono, abbelliscono, puliscono e le propongono per il noleggio. Inoltre, per quegli scafi realizzano accessori e strumenti per la navigazione, offrono servizi e mettono a disposizione figure professionali d’eccellenza. Sono i dati di una ricerca dell’Ufficio studi di Confartigianato imprese Sardegna, condotta sui dati di Unioncamere-Infocamere 2023. Secondo questo studio, la riparazione e la manutenzione delle navi commerciali e delle imbarcazioni da diporto hanno un’incidenza del 61,1%. Questo fa della Sardegna la seconda regione italiana per maggior specializzazione nei principali settori della nautica da diporto. Nell’Isola se ne occupa lo 0,72 per cento delle imprese contro una media nazionale dello 0,24. Sempre per quanto riguarda le imprese registrate, per l’artigianato il dato sardo è dello 0,98 per cento, mentre quello italiano è dello 0,29,

La presidente Lai

«Nonostante la pandemia, la guerra in Ucraina, l’impennata dei costi delle materie prime e dell’energia», analizza Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato imprese Sardegna, «il settore della nautica continua a brillare e a offrire opportunità in tutta l’Isola. I dati sono lusinghieri», aggiunge, «ma dobbiamo ricordare che le imprese non riescono a sostenere pienamente la ripartenza perché mancano gli addetti». Lai si riferisce a progettisti, tecnici, operai esperti nel trattare la vetroresina, impiantisti e falegnami. Un vero peccato, si rammarica la presidente, «perché quello della nautica è un patrimonio di competenze che assorbe tutti gli addetti, infatti la domanda di manodopera qualificata in questo settore è alta: non se ne trova. E allora, spesso i cantieri sardi devono rivolgersi ad aziende della Penisola o europee».

Un po’ di numeri

Secondo il dossier di Confartigianato, la Sardegna è quinta in Italia nella filiera (produzione e servizi): prima la Toscana. Isola undicesima nella produzione e quinta nelle imprese dei servizi. Ci sono altri dati interessanti sulla nautica da diporto: nelle vecchie quattro province, al primo posto c’è Sassari-Gallura con 608 imprese (66 di produzione e 542 dei servizi), segue Cagliari con 194 (45 e 148), poi Nuoro-Ogliastra con 98 (16 e 82) e Oristano con 19 (due e 17). A livello nazionale, Sassari-Gallura è al secondo posto per i servizi (undicesima per la produzione). In Italia, Cagliari è al 17esimo gradino, Nuoro-Ogliastra al numero 29 e Oristano al 69esimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA