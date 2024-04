«Crisi di rappresentanza, meglio lasciare» 

«Da oggi (ieri, ndr) non sono più la segretaria di Liberu. Dopo sei anni di militanza, ricoprendo anche il ruolo di dirigente, ho deciso di concludere questa esperienza». Con un post su Facebook, lo ha annunciato Giulia Lai che raggiunse la prima carica del partito indipendentista a maggio del 2022. Lai, avvocata di professione, ha spiegato le ragioni dell’addio.

«In questi mesi di segretariato ho messo in pratica ciò in cui credo, cercando di mettere Liberu nella condizione di dialogare con tutte le forze politiche e sociali che si sono dimostrate aperte ad accogliere le nostre storiche istanze, di far conoscere ad un pubblico più ampio le buone idee politiche che lo hanno sempre contraddistinto, e impegnandomi al contempo a non dare l'idea che il partito potesse essere, per questo, subalterno a qualcosa o qualcuno». Quindi la sottolineatura sulla scelta di fare un passo indietro: «Ritengo che sia un atto di responsabilità davanti ai recenti sviluppi, che hanno visto il nostro partito entrare in una crisi di rappresentanza a cui, nonostante innumerevoli tentativi, non sono riuscita a porre rimedio. Spero che la mia decisione serva a dare un nuovo impulso ad una lotta socialista e indipendentista in cui non smetterò mai di credere».

