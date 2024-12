Crisi demografica, giù la forza lavoro 

«La Sardegna è sull’orlo di una crisi demografica senza precedenti». A lanciare l’allarme è Confartigianato Sardegna, durante l’assemblea generale ieri a Cagliari. Nei prossimi vent’anni l’Isola vedrà ridursi la sua popolazione in età lavorativa (20-64 anni) di oltre 277mila unità, passando dagli attuali 922mila a soli 645mila entro il 2044. È un calo del 30%, il più drastico registrato in Italia, ben superiore alla media del Mezzogiorno (-25,1%) e quasi doppio rispetto a quella nazionale (-16,1%). Una contrazione che rischia di paralizzare il tessuto economico sardo e in particolare le piccole e medie imprese, pilastro fondamentale dell’economia locale.

Emergenza sociale

Dati allarmanti che emergono dall’analisi “Giovani, imprese e lavoro. Le evidenze per la Sardegna”, condotta dall’ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna. Il report dipinge uno scenario desolante, soprattutto per i giovani tra i 15 e i 35 anni, che nel 2044 saranno solo 208mila rispetto ai 287mila di oggi: una perdita netta di quasi 80 mila unità. Secondo il presidente regionale, Giacomo Meloni, questa crisi demografica rappresenta una minaccia non solo quantitativa ma anche qualitativa: «La crisi incide sulla capacità di innovare, crescere e mantenere un tessuto economico dinamico. Serve un’alleanza tra istituzioni e imprese per incentivare i giovani a restare o tornare in Sardegna».

Popolazione attiva

Il calo della popolazione attiva è critico se confrontato con i numeri delle imprese sarde. La diminuzione prevista equivale all’85% degli attuali 323mila occupati nelle aziende della regione e supera l’intera forza lavoro delle micro e piccole imprese, che contano oggi 264mila addetti. Le difficoltà nel reperire personale qualificato sono già tangibili: su 40mila under 35 da assumere, il 42% risulta irreperibile, un dato peggiorato del 3,9% rispetto al 2022. Un gap che costa caro alle imprese sarde: si stima un danno economico di 223 milioni di euro, con impatti significativi su Cagliari (109 milioni), Sassari-Gallura (84 milioni), Nuoro (18 milioni) e Oristano (12 milioni).

Imprese artigiane

Una possibile via di salvezza potrebbero essere le piccole imprese artigiane, come evidenzia Riccardo Porta, presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confartigianato: «Le realtà artigiane non sono solo motori economici, ma baluardi di identità culturale e coesione sociale. Per invertire questa tendenza bisogna rendere l’artigianato attrattivo per i giovani, puntando su formazione, innovazione e un passaggio generazionale sostenuto da politiche mirate». Le proposte non mancano: migliorare i programmi di formazione professionale, introdurre nuove tecnologie nei mestieri artigiani e sostenere le start-up giovanili con finanziamenti dedicati. «Il passaggio generazionale, che oggi interessa appena il 7,7% delle attività, deve essere facilitato con agevolazioni fiscali e un più facile accesso al credito», . C’è poi l’innovazione tecnologica che «può fare da ponte tra tradizione e modernità, rendendo l’artigianato più appetibile per le nuove generazioni. «Puntare sui giovani e sul loro potenziale è l’unico modo per evitare che l’Isola diventi una terra di opportunità perdute», conclude Porta.