Crisi demografica, è allarme 

L’emorragia di abitanti a Macomer non si arresta. Nei primi dieci giorni dell’anno nessuna nascita, ma ci sono già 10 decessi. Il nuovo anno inizia male: 170 abitanti in meno rispetto al 2023. Si rischia che entro il 2024 possa scendere sotto i 9 mila residenti. Le nascite sono in calo da tempo, la flessione si è accentuata negli ultimi 20 anni.

I dati

Il 2023 si è chiuso con 9.263 abitanti, 28 nati e 115 decessi. L’anno precedente gli abitanti erano 9.433: 23 nati e 90 decessi. Si registrano 2161 abitanti in meno rispetto al 1991, quando a Macomer venne registrato il numero massimo con 11.421 residenti. La cittadina era il secondo centro della provincia, dopo Nuoro, scavalcata poi da Siniscola. Ora si contano meno abitanti del 1976, quando l’allora presidente della Repubblica Giovanni Leone firmò il decreto che attribuiva il titolo di città, perché centro industriale, commerciale e ferroviario tra i più importanti dell’Isola. Nulla sembra fermare l’emorragia di abitanti. Nascono pochi bambini, tanti giovani cercano lavoro altrove, trasferendosi anche all’estero.

Le reazioni

«La decrescita demografica è un fenomeno generalizzato nell’Isola, tranne Olbia e Arzachena, dove c’è possibilità di sviluppo - dice il sindaco Riccardo Uda - i problemi che la città vive dipendono molto anche dalle dinamiche nazionali e regionali. Macomer può avere uno sviluppo se si guarda al porto industriale di Oristano, al quale dobbiamo fare in modo di legare il Consorzio industriale, che va ricostituito e reso operativo in autonomia. L’unione tra le due realtà può costituire una forza. Dipenderà dalla nuova Giunta regionale». L’opposizione in Consiglio storce il naso. «Siamo di fronte a una drammatica emorragia demografica, figlia del collasso industriale - dice Luca Pirisi, del gruppo Macomer 2030 - occorre rimboccarsi le maniche. Serve un grande piano di investimenti per potenziare i servizi pubblici e le infrastrutture, far crescere le imprese, creare lavoro. Un progetto da costruire a livello territoriale, unendo tutti i Comuni in questa sfida vitale». Dalla maggioranza Rita Atzori dice: «Il problema è complesso. Servono azioni da parte del Governo. Noi cercheremo di agevolare le coppie per la formazione della famiglia, in sintonia con i servizi sociali. Di più non possiamo».

