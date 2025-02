«Crisi dell’auto? Noi crediamo nel rilancio» 

Una frenata che preoccupa. Gli ultimi dati sul mercato dell'auto hanno un segno negativo per un comparto fondamentale per i destini dell’economia italiana. Le immatricolazioni a gennaio, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, sono state 133.692, in calo del 5,86% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. La partenza negativa del 2025 fa seguito a un quarto trimestre 2024 al di sotto delle attese. Indicazioni che impongono una revisione al ribasso delle previsioni per quest’anno. Tante variabili stanno condizionando l’andamento del mercato. Pesano il quadro economico, segnato dalla riduzione dei consumi delle famiglie, e il contesto internazionale caratterizzato da conflitti bellici che creano inquietudine e incertezza. Nicola e Gian Mauro Vacca, che guidano Special Car Group, una delle realtà più importanti nell’Isola nell’ambito dell’automotive, mettono in evidenza che «il settore subisce in questa fase diversi scossoni legati a molti fattori ma non bisogna perdere la fiducia. Noi abbiamo deciso di investire e continuare il nostro progetto di espansione rafforzando i punti vendita, in particolare Sassari e Oristano».

Il nuovo che non avanza

Il mercato resta debole sul fronte della transizione energetica. La quota delle auto elettriche è in calo dal 5,5% di dicembre al 5,0% di gennaio. Per il 2025 il Governo non ha dato speranze: non ci saranno incentivi. Anche le ibride plug-in si fermano al 3,6%, contro il 3,4% di dicembre. La quota delle vetture elettrificate (ECV) si attesta all’8,6%. «Il mercato delle auto elettriche – spiegano Nicola e Gian Mauro – non decolla. Anche in Sardegna mancano le infrastrutture di ricarica. Ci sono forti carenze in questo campo che non danno linfa agli acquisti. È necessario, poi, che le vendite siano sostenute con vantaggi fiscali».

La storia

La Special Car ha compiuto 50 anni. Gianni Vacca, imprenditore e pilota (unico sardo a vincere il Rally internazionale di Sardegna) ha aperto la strada con il fondamentale contributo della moglie Graziella. I figli Nicola e Gian Mauro hanno ricevuto il testimone. Primo punto vendita in via Rockfeller a Cagliari. L’officina era in via Lunigiana. A seguire una rapida espansione in tutta l'Isola e una presenza, ormai consolidata, nel territorio regionale a partire dalla sede di Elmas in via Sernagiotto. In vetrina brand di prestigio come Bmw, Mercedes, Ferrari, Maserati e Ineos (nuovo ingresso). Il mezzo secolo di vita, nel ricordo di Gianni Vacca, scomparso nel 2021, vengono celebrati con il libro “Una vita a tutto gas”.

