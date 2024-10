Crisi dell’auto, in 20mila a Roma 

È stata «grandissima l’adesione allo sciopero nazionale dell’automotive indetto da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm», con «20.000 lavoratori provenienti da tutta Italia che hanno manifestato a Roma per difendere le buste paga e rilanciare il settore in Italia e in Europa». È quanto si legge nella nota unitarie delle segreterie nazionali dei confederali.

«La crisi dell’industria automobilistica rischia di provocare effetti devastanti per la produzione e l’occupazione – sottolineano i sindacati -. Servono urgenti risposte da parte dell’Ue, del Governo , di Stellantis e delle aziende della componentistica». A Bruxelles viene chiesta «coerenza rispetto il percorso di elettrificazione» nonché lo stanziamento di «tutte le risorse necessarie a sostenere il settore e rendere operativa la transizione sostenibile». Anche il Governo «deve assumersi le sue responsabilità e svolgere un ruolo decisivo» nella trattativa». Al presidente di Stellantis, John Elkann, e all’Ad Carlos Tavares viene chiesto «un piano industriale» che «preveda missioni produttive in grado di saturare gli stabilimenti, nonché investimenti in ricerca per favorire nuove assunzioni invertendo la tendenza alla cassa integrazione».

