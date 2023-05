Crisi del grano, la rabbia dell’Isola 

Il direttore regionale di Coldiretti, Luca Saba, traccia la strada: «Bisogna far riconoscere ai produttori primari la giusta remunerazione per il proprio prodotto attraverso un importante differenziale di prezzo verso chi conferisce in filiera». Il rappresentante degli agricoltori sottolinea il sudore versato ogni giorno dagli imprenditori: «Si fanno tanti sacrifici proprio per restare nelle filiere e, quindi, gli accordi devono permettere pagamenti consoni alla qualità del grano e dei cereali che arrivano dai territori come Sanluri». Per il presidente Coldiretti Cagliari, Giorgio Demurtas, inoltre «si devono correggere le filiere distorte che oggi non stanno consentendo ai nostri produttori di veder pagata la materia prima nel giusto modo - sottolinea - è necessario garantire un prezzo minimo che permetta di coprire i costi sostenuti e il giusto guadagno ai produttori».

Una situazione esplosiva rimarcata ieri anche da Caldiretti in un vertice a Sanluri per il rinnovo delle cariche territoriali. «I produttori prevedono una campagna molto difficile in un momento storico pervaso, ancora, da una enorme differenza tra i prezzi pagati al produttore primario e quelli, in particolare della pasta, che sui banchi vendita hanno raggiunto punte elevatissime», spiega l'associazione. «Uno scarto che penalizza fortemente le aziende che non vedono remunerato nel giusto modo il proprio grano mettendo a rischio i propri bilanci».

Gli allarmi delle scorse settimane si sono avverati. Sulla stagione del grano sardo si sta infatti abbattendo la tempesta perfetta che rischia di mandare all’aria centinaia di aziende: dai primi mesi dell’anno il settore è stato ripetutamente stangato da più parti, prima con l'impennata dei costi di produzione, poi il calo dei raccolti, causato da un clima non favorevole, e infine il crollo delle quotazioni all’industria di trasformazione.

Vertice

Gli obiettivi

Il direttore regionale di Coldiretti, Luca Saba, traccia la strada: «Bisogna far riconoscere ai produttori primari la giusta remunerazione per il proprio prodotto attraverso un importante differenziale di prezzo verso chi conferisce in filiera». Il rappresentante degli agricoltori sottolinea il sudore versato ogni giorno dagli imprenditori: «Si fanno tanti sacrifici proprio per restare nelle filiere e, quindi, gli accordi devono permettere pagamenti consoni alla qualità del grano e dei cereali che arrivano dai territori come Sanluri». Per il presidente Coldiretti Cagliari, Giorgio Demurtas, inoltre «si devono correggere le filiere distorte che oggi non stanno consentendo ai nostri produttori di veder pagata la materia prima nel giusto modo - sottolinea - è necessario garantire un prezzo minimo che permetta di coprire i costi sostenuti e il giusto guadagno ai produttori».

Proteste

A fare un quadro sulle difficoltà del comparto sono stati gli stessi produttori cerealicoli di Sanluri soci di Coldiretti che chiedono a gran voce che venga calcolato il costo di produzione reale e che sia garantito un prezzo minimo per il prodotto. «I contratti di filiera sono vincolanti e guidati da monopolisti che non permettono, in questo meccanismo alla filiera, di tutelare i produttori ma incrementa i costi - dice Antonio Garau - la filiera deve essere governata».

Per Salvatore Pau, conferma le difficoltà del comparto, «mediamente abbiamo una spesa per la produzione che oscilla tra 950 e 1.200 euro per ettaro e le produzioni, come medie aziendali, non superano i 29 quintali per ettaro - sottolinea - in questo quadro restare sotto i 40 euro non permette di coprire le spese anche perché il gasolio è diminuito di poco, le sementi non hanno registrato cali e il concime è sceso solo di 20 euro. Se manca un prezzo minimo garantito di almeno 40/42 euro sarà difficile seminare».

