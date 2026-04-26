«Crisi del commercio: tavolo permanente» 

La campagna elettorale dell’avvocata Sara Dettori, candidata a sindaca, si apre con un confronto aperto con la categoria dei commercianti con la prospettiva di avviare un dialogo sulle principali esigenze del settore, condividendo esperienze, criticità e suggerimenti utili a definire un programma. Alla guida di una lista civica e identitaria, Dettori è sostenuta dalle tre liste di Sardegna Vera, Psd’Az e Sardegna al Centro, quest’ultimo espressione del progetto Sardegna al Centro 20Venti che fa capo al consigliere regionale Antonello Peru, presente all’incontro presso la sala del Gonario di Torres, nel patio interno della basilica di San Gavino.

«L’obiettivo è istituire un tavolo permanente del commercio, creando una mappatura delle attività attive, in difficoltà e chiuse, - spiega - per intervenire su ognuna di queste. Un piano parcheggi che favorisca il corretto accesso alla città e la sosta, e l’istituzione di uno sportello commercio, dedicato solo alle imprese, per abbattere i muri della burocrazia, favorire l’imprenditoria giovanile e supportare nell’accesso a bandi e finanziamenti.» Nella sfida a quattro per la fascia tricolore anche Loredana De Marco, alla guida di “Porto Torres C’è”, Massimo Mulas sostenuto dalle forze del campo largo e Ivan Cermelli candidato del centrodestra.