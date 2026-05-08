Crisi dei loculi, il Comune punta sulle cremazioni 

Il Comune di Assemini sta affrontando una fase critica per il proprio sistema cimiteriale, sospeso tra un’emergenza loculi che conta 15 salme in attesa di tumulazione e la necessità di un cambiamento culturale. Il sindaco Mario Puddu ha tracciato la rotta: un mix di interventi infrastrutturali e una decisa campagna di sensibilizzazione legata alla digitalizzazione dei documenti d’identità.

Il piano del Comune

«Stiamo pensando a una campagna comunicativa per sensibilizzare sulla cremazione», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come l’obiettivo sia, «“l’alleggerimento” del peso sul cimitero, in termini di spazi». Un tema che si intreccia con la solidarietà sociale: «Siamo sempre stati attenti alla donazione degli organi e lo faremo anche in occasione del rilascio delle nuove carte d’identità elettroniche». Il Comune prevede infatti di promuovere nuovi calendari con postazioni extra per il rinnovo del documento, momento in cui il cittadino può esprimere formalmente la propria volontà su cremazione e donazione degli organi.

L’opposizione

Il quadro descritto dalla consigliera di opposizione Niside Muscas è però allarmante. «La carenza di loculi costringe alcune famiglie a lasciare i propri cari nella camera mortuaria per giorni», denuncia, parlando di una situazione «grave e dolorosa» che mina il decoro nel momento del lutto. Pur accogliendo la riflessione sulla cremazione come scelta di civiltà, la consigliera ritiene prioritario dare risposte immediate a chi vive l’umiliazione dell’attesa.

Il lavoro degli uffici

Mentre il dibattito politico si accende, gli uffici tecnici lavorano per ampliare la capacità del camposanto. L’area Lavori pubblici ha recentemente affidato il servizio di indagini geotecniche per il primo stralcio funzionale dell’ampliamento del cimitero. Il progetto, dal valore complessivo di 800mila euro, prevede il completamento delle aree di inumazione e la realizzazione del primo colombario.

Gestione dei servizi

Parallelamente, è stata definita la gestione dei servizi cimiteriali. L’ente ha affidato alla società “Il Dromedario” la gestione del cimitero per quattro mesi, a partire dal 1° giugno 2026, per un importo di circa 81mila euro. Questo affidamento “ponte” è fondamentale per garantire tumulazioni, estumulazioni e cura del verde in attesa della gara triennale. Intanto, per fronteggiare l’immediata carenza di spazi, il Comune ha sollecitato i familiari dei defunti con concessioni ultracinquantennali in scadenza nel 2026. L ’ufficio Servizi cimiteriali ha avvertito che, in assenza di contatti per la destinazione dei resti mortali, procederà d’ufficio alle estumulazioni per liberare loculi destinati alle emergenze, assegnando i resti ai loculi cinerari. La sfida di Assemini non è solo burocratica, ma culturale: gestire il fine vita con dignità e lungimiranza.

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