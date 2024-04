Crisi degli invasi, tre Comuni in stato di calamità  

La conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di produzione nell’invaso di Bau Muggeris verrà anticipata di una settimana. In Ogliastra la siccità morde ed è necessario qualsiasi sforzo per tamponare l’emergenza. Anche perché senza gli adeguati flussi d’acqua, a risentirne è anche la diga di Santa Lucia, gestita da Enas, da cui si approvvigiona il Consorzio di bonifica. «Enel Green Power conferma che i lavori di manutenzione straordinaria necessari sui suoi impianti connessi alla diga di Bau Muggeris - dichiarano dal colosso dell’energia - sono prossimi alla conclusione e di aver informato le autorità competenti che, dalla prossima settimana, riprenderà a turbinare le portate necessarie ad alimentare la diga a valle di Santa Lucia».

È allarme rosso nella diga di Santa Lucia, a valle di Villagrande, dove è costante il calo dell’invasato: l’ultimo bollettino fornito dalla direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico certifica la giacenza pari a un quinto del volume autorizzato. Al 29 febbraio scorso il contenitore strutturale custodiva il 37,65 per cento d’acqua e in occasione dell’ultima rilevazione (31 marzo) la disponibilità si attesta al 20,90 per cento. Senza precipitazioni nelle prossime settimane si annuncia un’estate devastante per i campi. «L’autorità di bacino - afferma Andrea Solanas, presidente del Consorzio di bonifica dell’Ogliastra - ci ha anticipato la conferma di 14 milioni di metri cubi per la stagione irrigua. Chiediamo agli utenti di evitare sprechi». L’emergenza è sotto la lente di Coldiretti e Copagri.

Intanto in Ogliastra, oltre a Talana e Gairo, anche la Giunta di Tertenia ha dichiarato lo stato di calamità naturale per la siccità. «Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dagli operatori delle campagne. La situazione - dice Angelo Murgia, imprenditore agricolo e assessore - è delicata e abbiamo anche problemi a garantire il servizio idrico sia sul paese che sulla marina di Sarrala, e stiamo razionalizzando la risorsa: da qualche settimana il servizio viene sospeso alle 21 e fino alle 5, ma a breve dovremo interromperlo prima». (ro. se.)

