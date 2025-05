«Crisi d’azienda, priorità al risanamento» 

Il risanamento delle aziende in crisi come «valore da perseguire», per salvaguardare il valore - sia economico che sociale – delle imprese. Negli anni la legislazione in materia ha subito diverse modifiche: oggi e domani il tema sarà al centro del convegno organizzato dall’Ordine dei commercialisti e esperti contabili. Un incontro caratterizzato «dalla presenza di relatori di altissimo profilo», e che vuole «rappresentare un modello di costruzione, di sviluppo e di condivisione di un sistema di diffusione della consapevolezza della necessità di costruire un percorso culturale virtuoso sul risanamento aziendale», spiega il presidente Alberto Vacca.

Il convegno, ospitato al Forte Village di Santa Margherita di Pula, servirà a fare il punto su una disciplina che ha mutato pelle: «Il legislatore, nel passare dal Regio Decreto del ‘42 - la vecchia Legge Fallimentare - al nuovo Codice della Crisi d’impresa e di insolvenza, ha voluto, non solo sotto il profilo terminologico rimuove dal codice la parola fallimento, con tutto quel retaggio di negatività che la caratterizzava, sostituendola con la più elegante liquidazione giudiziale. Ma ha voluto introdurre elementi innovativi, strumenti alternativi, per consentire all’imprenditore accorto e diligente di intraprendere percorsi di risanamento virtuosi con l’obiettivo di salvaguardare e tutelare l’azienda», spiega Vacca. Insomma: da un codice improntato principalmente alla tutela dei creditori, si è passati a un sistema di tutele che oltre a garantire tutti i soggetti coinvolti non mortifica la valorizzazione dell’impresa.

Il fattore tempo è determinante. «Chi opera nell’ambito della consulenza alle imprese in crisi lo sa bene. Occorre tempestivamente intercettare i fattori di crisi per poter adeguatamente costruire un percorso di risanamento. In difetto, la scarsa tempestività, l’inerzia o, peggio ancora, l’occultamento dei fattori di crisi non potrà che avere quale esito quello di rendere taluni strumenti inutili», aggiunge il presidente dell’Ordine dei commercialisti, che sottolinea: «Associazioni degli imprenditori, istituti di credito, agenzie fiscali, professionisti legali e contabili, tutti insieme siamo chiamati a svolgere, ciascuno nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie prerogative, un ruolo importante e fondamentale per supportare gli imprenditori e le loro aziende».

