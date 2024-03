«Crisi bancarie, le nostre proposte» 

Le crisi delle banche, la tutela dei risparmiatori e il ruolo dei fondi di tutela dei depositi, strumenti che salvaguardano i risparmi dei correntisti in tutta Europa. Saranno alcuni degli argomenti al centro della riunione del Comitato dell’Efdi, l’Associazione europea dei fondi di tutela dei depositi, in programma domani e martedì a Cagliari. È la prima volta che l’incontro dell’organismo europeo si svolge nell’Isola dove arriveranno i rappresentanti di numerosi Paesi. L’Efdi, infatti, è composto da 69 enti che provengono da cinquanta nazioni europee o molto vicine al vecchio continente. L’incontro (alla cui organizzazione ha contribuito in modo significativo Riccardo De Lisa, docente di Economia degli intermediari finanziari a Cagliari e advisor del Fondo) sarà ospitato dall’Università del capoluogo e in particolare dal Dipartimento di Scienze economiche e commerciali. Al centro della due giorni «le nuove norme europee per la gestione delle crisi delle banche», come spiega il direttore generale del Fondo interbancario di Tutela dei depositi (Fitd) Alfredo Pallini.

Quali sono gli obiettivi dell’incontro di Cagliari del Comitato europeo dell’Efdi e che cosa si propone?

«Si tratta di un meeting molto significativo, perché l’Efdi ha analizzato in modo approfondito la proposta della Commissione europea per le nuove regole sulla gestione delle crisi delle banche. Vi sono diversi punti della proposta che occorre siano ben calibrati. E su tali punti l’Efdi intende proporre un proprio documento».

La proposta della Commissione può avere un impatto significativo nel nostro sistema finanziario?

«La proposta amplia il ruolo dei Fondi di tutela nella gestione delle crisi delle banche, secondo diverse modalità. L’Italia storicamente ha dimostrato che agendo in modo mirato e oculato con interventi preventivi si è riusciti a risolvere le crisi e a impedire che si realizzassero implicazioni negative nel sistema».

Ci può dare qualche numero importante del Fondo interbancario di Tutela dei depositi?

«Il Fondo interbancario di Tutela dei depositi è un consorzio di diritto privato costituito nel 1987. Vi sono 131 banche consorziate per circa 730 miliardi di depositi bancari protetti. Il Fitd, in caso di liquidazione di una banca, interviene nel rimborso dei depositi, entro la cifra di 100.000 euro, agendo in sette giorni lavorativi. Il Fondo inoltre svolge un ruolo molto importante nella rete di sicurezza per la stabilità finanziaria del sistema bancario italiano».

Può spiegare, anche con l’ausilio dei dati più recenti, quale è il vostro ruolo nella gestione delle crisi innescate all’interno del mondo creditizio?

«Dalla sua costituzione (1987) il Fondo è intervenuto per la soluzione di sedici crisi bancarie con un esborso complessivo di 3,3 miliardi di euro, così salvaguardando 29 miliardi di euro di depositi protetti (fino a 100 mila euro per depositante). L’impegno complessivo è consistente ed è composto da 77 milioni di euro per il rimborso ai depositanti (2% del totale), 792 milioni di euro (24% del totale) per operazioni di cessione di attività e passività e 2.460 milioni di euro per interventi preventivi (74% del totale)».

