Crisi, assemblea per la resa dei conti 

È il secondo punto all’ordine del giorno la surroga dei componenti della giunta esecutiva dell’Unione dei Comuni del Marghine nell’assemblea convocata per il 29 agosto a Macomer. Una resa dei conti? Nessuno lo dice, ma l’intento è di ricomporre la frattura creatasi nell’organo esecutivo dell’Unione dei Comuni, con le dimissioni del vice presidente, Francesco Manconi, a sua volta sfiduciato dal presidente Gian Pietro Arca, e del sindaco di Borore, Tore Ghisu, anch’egli nella giunta esecutiva dell’Unione. La crisi è generata da una vicenda legata a Badde Salighes e a presunte autorizzazioni per l’utilizzo di un locale, rilasciate verbalmente dal sindaco di Bolotana a due giovani imprenditori e contestate duramente da Arca. Non c’è stato nessun chiarimento, per cui la situazione politica è degenerata. Le posizioni si sono ulteriormente inasprite, tanto che una ricomposizione pacifica appare improbabile. Anzi, attorno al sindaco di Bolotana si è fatto quadrato, ma la situazione ha creato divisioni all’interno dell’assemblea, la quale potrebbe decidere anche per la sfiducia dell’attuale presidente, costringendolo alle dimissioni. Per questo l’assemblea del 29 agosto appare come un momento di resa dei conti.

Il presidente rischia di essere sfiduciato. Si procederà, in ogni caso, alla nomina di una nuova giunta esecutiva e di un nuovo presidente. Arca non intende alzare bandiera bianca. Convinto di essere dalla parte della ragione, dice: «Ho agito nella legalità per tutelare gli interessi dell’Unione dei Comuni». A decidere saranno tutti i dieci sindaci.

RIPRODUZIONE RISERVATA