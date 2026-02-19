VaiOnline
Eccellenza.
20 febbraio 2026 alle 00:16

Crisi aperta al Carbonia 

Le dimissioni del presidente Meloni terremotano la società 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Carbonia. Un terremoto oppure, come spesso in questi anni, solo scosse di assestamento? Quale sia l’entità dello sconvolgimento in casa Carbonia dopo le preannunciate dimissioni del neo presidente Andrea Meloni si saprà stasera (o il 22 febbraio, data della seconda convocazione) quando si terrà il consiglio direttivo tra i più delicati della storia della formazione mineraria che disputa l’Eccellenza.

Problemi

Meloni, e non solo lui, è di poche parole. La scelta di abbandonare dopo sette mesi è riconducibile, ammette, «a motivi di salute». E quanto all’eventualità che continui a dare supporto al club, non offre certezze: «È una valutazione in corso». Nel caso in cui dovesse fare un passo indietro anche dal punto di vista economico, si aprirebbero scenari complicati. Il club in passato ha vissuto diversi momenti simili, ma da settimane trapelava anche da parte del presidente un’insofferenza per il suo impegno e le non floride condizioni finanziarie del club.

Risapute e mai negate anche la scorsa estate, quando ci fu il passaggio di consegne fra la vecchia dirigenza rappresentata da Stefano Canu (con uomini confluiti nella successiva) e i nuovi vertici diretti da Meloni. La sua decisione era nell’aria da tempo, ma un conto è manifestare disappunto, altro è mettere nero su bianco la volontà di farsi da parte.

Checco Fele

Nell’entourage biancoblù non c’è tanta voglia di commentare. Vige la prudenza. Checco Fele, bandiera del Carbonia e dalla scorsa estate di nuovo collaboratore della società dopo una perentesi di cinque anni, centellina le parole: «Dell’annuncio delle dimissioni sono venuto a sapere dagli organi di stampa». Quanto alle possibili immediate implicazioni per ora Fele (che guidò la squadra in serie C2 negli anni Ottanta) preferisce un «no comment».

Il futuro

E allora, per il Carbonia potrebbero davvero essere ore decisive all’insegna della rivoluzione o della continuità: o sarà designato un presidente traghettatore o arriverà una figura che duri a lungo. Ma non è nemmeno da escludere che il consiglio direttivo (i cui tre componenti dovranno essere rieletti) possa addirittura provare a chiedere a Meloni di proseguire provvisoriamente il mandato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

il giallo

Morta in casa, resta il mistero

I Ris cercano prove del possibile omicidio della 96enne a Villasor 
Luigi Almiento
Il delitto

L’assassino di Tonino ha ucciso il Carnevale

Orani scivola nel lutto: il ricordo del paese e l’ira di don Borrotzu: «Non si trovano mai colpevoli» 
Simone Loi
Le indagini.

Un agguato senza scampo

Fabio Ledda
Pace a Gaza

Trump: per il Board soldati da 5 Paesi, sorveglierà l’Onu

«Qualcuno fa il furbo ma aderirà» Fondi per 17 miliardi, 10 dagli Usa 
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Il caso

Arrestato Andrea, re Carlo lo scarica

Scandalo Epstein: l’ex principe  è accusato di abuso d’ufficio 
Si moltiplicano i piani per le rinnovabili ma trovare i documenti è un’impresa anche per i professionisti

Un muro di gomma sul Tyrrhenian Link

Eolico off shore secretato ad Alghero: sul progetto Mistral c’è una diffida dei comitati 
Lorenzo Piras