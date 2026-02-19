Crisi aperta al Carbonia 

Carbonia. Un terremoto oppure, come spesso in questi anni, solo scosse di assestamento? Quale sia l’entità dello sconvolgimento in casa Carbonia dopo le preannunciate dimissioni del neo presidente Andrea Meloni si saprà stasera (o il 22 febbraio, data della seconda convocazione) quando si terrà il consiglio direttivo tra i più delicati della storia della formazione mineraria che disputa l’Eccellenza.

Problemi

Meloni, e non solo lui, è di poche parole. La scelta di abbandonare dopo sette mesi è riconducibile, ammette, «a motivi di salute». E quanto all’eventualità che continui a dare supporto al club, non offre certezze: «È una valutazione in corso». Nel caso in cui dovesse fare un passo indietro anche dal punto di vista economico, si aprirebbero scenari complicati. Il club in passato ha vissuto diversi momenti simili, ma da settimane trapelava anche da parte del presidente un’insofferenza per il suo impegno e le non floride condizioni finanziarie del club.

Risapute e mai negate anche la scorsa estate, quando ci fu il passaggio di consegne fra la vecchia dirigenza rappresentata da Stefano Canu (con uomini confluiti nella successiva) e i nuovi vertici diretti da Meloni. La sua decisione era nell’aria da tempo, ma un conto è manifestare disappunto, altro è mettere nero su bianco la volontà di farsi da parte.

Checco Fele

Nell’entourage biancoblù non c’è tanta voglia di commentare. Vige la prudenza. Checco Fele, bandiera del Carbonia e dalla scorsa estate di nuovo collaboratore della società dopo una perentesi di cinque anni, centellina le parole: «Dell’annuncio delle dimissioni sono venuto a sapere dagli organi di stampa». Quanto alle possibili immediate implicazioni per ora Fele (che guidò la squadra in serie C2 negli anni Ottanta) preferisce un «no comment».

Il futuro

E allora, per il Carbonia potrebbero davvero essere ore decisive all’insegna della rivoluzione o della continuità: o sarà designato un presidente traghettatore o arriverà una figura che duri a lungo. Ma non è nemmeno da escludere che il consiglio direttivo (i cui tre componenti dovranno essere rieletti) possa addirittura provare a chiedere a Meloni di proseguire provvisoriamente il mandato.

