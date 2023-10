Crisi all’Unione Comuni, oggi il giorno della verità 

Il secondo punto all’ordine del giorno, “Varie ed eventuali”, appare l’argomento più importante nell’assemblea dei dieci sindaci dell’Unione dei Comuni del Marghine, che è stata convocata per stamattina alle ore 11 nella sede di corso Umberto a Macomer. Oltre alle questione tecniche, infatti, sarà affrontata la grave situazione venutasi a creare tre mesi fa con la crisi politica che sta bloccando l’attività dell’ente.

L’assemblea è divisa, con cinque sindaci schierati da una parte e altrettanti dall’altra. In un gruppo ci sono il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, quelli di Borore, Tore Ghisu, di Bolotana, Francesco Manconi, di Sindia, Franco Scanu e di Dualchi, Nino Muroni, e chiedono l’azzeramento delle cariche, quindi le dimissioni del presidente Gian Pietro Arca, sindaco di Silanus, sostenuto dalle prime cittadine di Birori e Noragugume, Silvia Cadeddu e Rita Zaru, dal collega di Bortigali, Francesco Caggiari, e di Lei, Luigi Cadau. La crisi è determinata da un fatto che riguarda la concessione di un cortile a due imprenditori di Bolotana, nello spazio delle ex caserme a Badde Salighes. La vicenda ha generato uno scontro tra il presidente e il sindaco di Bolotana. Si cercherà il confronto per superare la grave crisi politica.

«Ascolterò le istanze dei sindaci che mi vogliono far dimettere - dice il presidente Gian Pietro Arca -, lo farò qualora mi manifestassero i motivi per i quali dovrei farlo».

