Crisi alle spalle per le crociere 

Il settore delle crociere è ripartito dopo il periodo buio della pandemia e quest’anno si prevede di arrivare a 33 milioni di turisti con una crescita dell’undici per cento sul 2019. Gli italiani che l’anno passato hanno scelto una vacanza in crociera sono stati ottocentomila su un totale di venti milioni di turisti, secondo i dati forniti dalla Clia, l’associazione che rappresenta le società di navigazione specializzate nel settore. Un risultato eccellente che riporta i numeri alle stagioni d’oro del turismo, antecedenti alla pandemia e che proietta la prospettiva di una forte crescita: l’attività è tornata a pieno regime; l’anno scorso quasi sei milioni di europei hanno acquistato un viaggio su uno dei colossi del mare. Secondo le rilevazioni della Clia, l’Italia è la meta preferita dei crocieristi del Nord Europa e in particolare dei tedeschi: nel 2022 sono stati quasi due milioni i turisti provenienti dalla Germania che hanno scelto di trascorrere le vacanze nel nostro Paese. Da segnalare un interessante dato anagrafico: gli italiani che amano questo tipo di vacanza hanno l’età media più bassa degli altri europei: 40 anni e sette mesi contro i 47 anni e mezzo dei tedeschi e i 55 anni di chi viene da oltre la Manica. Le prime tre destinazioni scelte dai crocieristi sono il Mediterraneo col 38,4%; il Nord Europa (29%) e i Caraibi (10,6%).

L’altra faccia della medaglia è rappresentata però dai bilanci in rosso delle compagnie specializzate nel settore delle crociere. Il colosso Msc ha chiuso l’ultimo esercizio con una perdita di 1,5 miliardi di euro ma anche Costa Crociere ha chiuso l’anno in rosso e con una svalutazione della flotta. Problemi che non intaccano la continuità aziendale grazie anche all’intervento dell’azionista di maggioranza, la Carnival Corporation, che garantirà il necessario supporto finanziario. Per quanto riguarda le svalutazioni della flotta, la principale causa va ricercata ancora nel perdurare della pandemia a cui si sono aggiunti l’inflazione e il prezzo del carburante alle stelle. Nel bilancio incide anche la dismissione di due navi, Costa Magica e Costa Fortuna. Ma il mercato settoriale è in ripresa: a fine anno la capacità operativa dovrebbe salire dal 72 all’89% e a partire dal prossimo luglio le navi dovrebbero registrare la piena occupazione. Costa Crociere ha nella sua pianta organica 1.650 addetti di terra e 5.453 impiegati di bordo di cui 3.080 sono di nazionalità extracomunitaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA