Crisi all’Antica Fornace, il prefetto convoca l’azienda 

Lunedì, alle ore 11, in Prefettura, a Nuoro, si svolgerà una riunione sulla crisi aziendale dell’Antica Fornace Villa Di Chiesa di Bolotana.All’incontro sono invitati i neo assessori regionali all’Industria e al Lavoro, l’amministratore straordinario della Provincia, il sindaco di Bolotana, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, i presidenti di Confindustria Sardegna centrale e del Consorzio industriale provinciale, oltre all’amministratore delegato della società con il direttore della sede di Bolotana. Il prefetto Giancarlo Dionisi esprime «forte preoccupazione per il futuro dei lavoratori in cassa integrazione» e chiede conto dei fondi pubblici per nuove assunzioni.

