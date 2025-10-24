Crisi alla Volsoc, l’Areus revoca la convenzione 118 

Un nuovo stop per l’associazione Volontari soccorso Guspini (VolSoc). L’azienda regionale per l’emergenza urgenza della Sardegna (Areus) ha revocato la convenzione per il servizio 118. La decisione pesa come un macigno e arriva a pochi mesi dai controlli dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni, che avevano già portato alla sospensione delle attività per irregolarità nelle bombole di ossigeno medicale in dotazione ai mezzi: cinque risultarono scadute tra l’ottobre 2023 e il febbraio 2025.

«L’associazione non garantiva il servizio 118 – fanno sapere da Areus – avendo superato il limite percentuale di disdette previsto dalla convenzione, oltre il 48% rispetto al 20% consentito. Nonostante i ripetuti solleciti, l’associazione non ha risposto né riorganizzato i turni per garantire le sei ore medie giornaliere di copertura; pertanto, il 22 settembre scorso si è proceduto alla revoca per inadempienza». L’assessore ai Servizi sociali, Alberto Lisci, si dice dispiaciuto: «Per la comunità è una perdita, perché un’associazione in più nel servizio 118 è sempre un valore aggiunto. Fortunatamente a Guspini il servizio non manca, grazie alla presenza di altre realtà».

Fondata nel 1990 e storicamente impegnata anche nella protezione civile, l’associazione dispone di tre ambulanze e diversi mezzi di supporto, ma da mesi vive una fase di crisi. «La situazione della VolSoc rappresenta una ferita per l’intera comunità – dichiara Filippo Usai, presidente della commissione Politiche Sociali –. Per anni è stata un punto di riferimento per il 118, la protezione civile e i servizi sociali. Oggi, in un momento in cui la popolazione è sempre più anziana e bisognosa di assistenza, non possiamo permetterci di perdere un presidio di solidarietà e competenza. Considerando che usufruisce di una sede comunale e che alcuni mezzi sono stati acquistati con il contributo della popolazione, ho chiesto al sindaco e all’assessore di favorire una riflessione collettiva per ridare vita a questo patrimonio umano e civile».

La sede dell’associazione, in via Marabini 8, resta non operativa per le emergenze. Il presidente pro tempore Pier Davide Manis, contattato per un commento, afferma: «Le decisioni le prende Areus, ma soffriamo una carenza di volontari che non consentiva di coprire tutti i turni. Dopo la revoca abbiamo spiegato la situazione, ma non abbiamo avuto risposta. Siamo stati chiusi da un giorno all’altro». Il servizio 118 in paese resta comunque garantito dalla Cooperativa Emergenza Soccorso (24 ore) e dalla Cisomediocampidano (6 ore), oltre alle associazioni presenti nei comuni vicini.

