Crisi alla comunità alloggio, replica della maggioranza 

È scontro fra maggioranza e opposizione a Tonara, dopo mesi di mala gestione della comunità alloggio di via Belvedere, che per ora sarà gestita dalla coop “Regina Apostolorum” in attesa della gara d’appalto. Dai canali sociali l’amministrazione comunale replica al gruppo di minoranza “Ascoltiamo Tonara” che aveva sostenuto: «Quello che è successo è frutto di una gestione discutibile, ma anche di un mancato controllo da parte di chi doveva farlo».

L’amministrazione guidata dal sindaco Pierpaolo Sau spiega: «Siamo stati sotto tempesta e quando questa passa si perde qualcosa». Assicura l’impegno «a rimboccarsi le maniche per risolvere definitivamente i problemi». (g. i. o.)

