VaiOnline
Tonara.
10 settembre 2025 alle 00:22

Crisi alla comunità alloggio, replica della maggioranza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È scontro fra maggioranza e opposizione a Tonara, dopo mesi di mala gestione della comunità alloggio di via Belvedere, che per ora sarà gestita dalla coop “Regina Apostolorum” in attesa della gara d’appalto. Dai canali sociali l’amministrazione comunale replica al gruppo di minoranza “Ascoltiamo Tonara” che aveva sostenuto: «Quello che è successo è frutto di una gestione discutibile, ma anche di un mancato controllo da parte di chi doveva farlo».

L’amministrazione guidata dal sindaco Pierpaolo Sau spiega: «Siamo stati sotto tempesta e quando questa passa si perde qualcosa». Assicura l’impegno «a rimboccarsi le maniche per risolvere definitivamente i problemi». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Io ballo tutti i giorni Sanità? Accetterei se me lo chiedessero»

Desirè Manca: è un settore fragile e importante ma sto bene anche all’assessorato al Lavoro 
Roberto Murgia
Energia

La rivolta dei sindaci contro le speculazioni: «Dobbiamo crescere»

Radica: «Nell’Isola hanno aderito 14 Comuni Un aiuto in Parlamento? Per ora solo silenzio» 
Lorenzo Piras
Aerei

Continuità territoriale, Salvini firma il decreto Il bando è più vicino

Il Governo dà il via libera al nuovo schema Attesa la pubblicazione sulla Gazzetta europea 
Migranti

Ondata di sbarchi nel Sulcis

Un centinaio di arrivi nelle coste di Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada 