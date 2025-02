Crisi al Tecnocasic: «Il piano economico non è legittimo» 

Al Tecnocasic, e quindi al Cacip, i conti non tornano: tutta colpa della voragine finanziaria che ha inghiottito milioni di euro pubblici causata dal flop del revamping del termovalorizzatore. Un’operazione da una sessantina di milioni d’appalto, con i lavori assegnati nel 2020, che avrebbe dovuto rilanciare i forni dell'impianto realizzato per smaltire i rifiuti solidi urbani provenienti da decine di comuni del Cagliaritano. Invece l’intervento sui forni si è incagliato (doveva essere tutto pronto), il termovalorizzatore lavora a meno di mezzo servizio e i costi si sono gonfiati a dismisura. Tanto che il Cacip, consorzio industriale di Macchiareddu, ha dovuto iniettare risorse per appianare gli extracosti della sua controllata Tecnocasic. Solo per il primo semestre del 2024 (ultimo di una serie negativa pluriennale) ammontano a 3,7 milioni. Per l’anno precedente erano stati 4 milioni e 267 mila. Ora il Cacip ha finito i soldi per tappare le falle. E nell’ultimo piano economico-finanziario ha avvertito: ci dovranno pensare i Comuni consorziati. Che potrebbero essere costretti ad aumentare la Tari, tassa sui rifiuti, per far fronte alle spese. Un’ipotesi che non piace al sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, che nell’ultima riunione dell’assemblea dei soci del Cacip ha fatto mettere a verbale un documento al vetriolo che ha bocciato il piano (poi approvato a maggioranza): «L’intervento finanziario del Cacip non è legittimo», è la tesi. Che arriva mentre dalla Regione, per bocca dell’assessore all’Industria, Emanuele Cani, ha annunciato di voler intervenire per affrontare «le criticità».

Le accuse di Zedda

Secondi i verbali, Zedda sostiene che le perdite riportate nei documenti finanziari del Cacip siano «sottostimate in quanto non si tiene conto degli extra-costi di Tecnocasic che Cacip dovrebbe ripianare secondo le modalità consolidate negli ultimi anni». Inoltre «non si dispone del pre-consuntivo 2024 di Tecnocasic che permetta di verificare le modalità con le quali vengono calcolati gli extracosti». E ancora: «Si prospetta una situazione economica e patrimoniale di graduale peggioramento dovuta al fatto che per assorbire le perdite di Tecnocasic, il Consorzio si potrebbe ritrovare in una situazione di erosione del patrimonio netto consortile che determinerebbe la ricaduta sugli enti consorziati delle perdite di esercizio». Senza contare che «non emerge alcun elemento rivolto ad una razionalizzazione dei costi». Zedda sottolinea che il Cacip, a suo parere, non possa continuare a iniettare denaro nel Tecnocasic «a meno che tali aiuti non siano giustificati da un solido piano di ristrutturazione». Che non c’è. Da qui la definizione: tutto illegittimo.

La Regione

Sulla vicenda è pronta a intervenire anche la Regione. L’assessore all’industria Emanuele Cani, in risposta a un’interrogazione della consigliera regionale Maria Laura Orrù, che è anche sindaca di Elmas (Comune che fa parte del Cacip) assicura che «c’è l'impegno per avviare le verifiche tecniche e finanziarie per accelerare i processi autorizzativi» e che «verrà avviato un tavolo di confronto con Consorzio e organizzazioni sindacali per garantire una gestione più efficace della piattaforma polifunzionale». Cani conferma anche «l'impegno ad affrontare le criticità segnalate, visto il ruolo strategico del Tecnocasic». Che rischia di collassare.

