Crisa con Abate per un “Caffè Corretto” 

Federico Carta, in arte Crisa, neo vincitore del Premio della Critica alla prima Biennale d’arte contemporanea di Ulassai dedicata a Maria Lai e il direttore artistico della Biennale, Gianni Murtas, sono gli ospiti di questa mattina a “Caffè Corretto”.

Il programma questa settimana è condotto dal giornalista Francesco Abate (nella foto) e va in onda dalle 8.30 alle 10 in diretta su Radiolina e alle 12 in tv sul canale 99 del digitale terrestre nonché in formato podcast sulla app Unione Digital.

