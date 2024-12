Criptovalute, boom delle truffe 

Dall’operazione Raduano che ha portato a scoperchiare la rete di fiancheggiatori che ha protetto la latitanza dell’ex boss evaso da Badu ’e Carros e poi arrestato in Corsica alla terribile tragedia familiare che ha fatto cinque vittime. Nell’anno che se ne va c’è anche la crescita dei maltrattamenti in famiglia e l’incremento abnorme dei casi di trading online che nella provincia risucchia alle vittime un milione e 200 mila euro. Il questore Alfonso Polverino fa un bilancio a vasto raggio.

Ammonimenti

«Nel 2024 sono triplicati gli ammonimenti soprattutto per maltrattamenti in famiglia. Significa che sono aumentati i casi di violenza di genere nelle famiglie oppure c’è maggiore consapevolezza e fiducia nelle forze dell’ordine», dice sull’aumento delle denunce. «Riusciamo a far emergere il sommerso. Anche prima accadeva, ma le donne erano portate a tenere tutto dentro le mura familiari».

Quadro criminale

Nella storica provincia stabile il numero delle rapine (1 a un ufficio postale). E poi un omicidio (ad Arzana) perché la mattanza di Nuoro, innescata da Roberto Gleboni, ha dinamiche a sè. «È stato un cortocircuito umano che ha portato a un omicidio dietro l’altro. Non lo considererei nella categoria degli omicidi tradizionali», dice il questore che non drammatizza sulle auto incendiate un po’ ovunque. «Non c’è una strategia, sono episodi singoli», dice richiamando anche cause banali, liti di vicinato o tensioni legate a rapporti affettivi. Un posto a sè le piantagioni di marijuana. «Il volume di produzione non è pensabile sia a uso interno all’Isola, è evidente uno scambio come emerge anche dall’operazione Raduano con accordi tra criminalità diverse. Quell’operazione è un bel momento investigativo, nasce da un banale controllo del territorio».

Nuovo fenomeno

Cala la pedofilia, sale del 45 per cento il trading online con truffe che prendono di mira soprattutto gli over 65, agganciati - come nota Francesco Greco, della sezione per la sicurezza cibernetica di Cagliari - da finti promotori finanziari che propongono interventi in criptovalute. Quando la vittima si accorge ha già perso i suoi soldi. «Serve prudenza», consiglia Greco. La raccomanda anche Roberto Piredda della polizia stradale: «La guida non si concilia con altre attività».

RIPRODUZIONE RISERVATA