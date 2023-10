Cripta di San Domenico, stasera il concerto dedicato al frate che fece da maestro a Mozart 

Appuntamento con la grande musica sacra oggi alle 20.30 nella cripta di San Domenico dove si terrà un concerto dedicato al padre Giovan Battista Martini ed intitolato Magnificat.

Si tratta di una delle tappe del progetto editoriale e discografico in corso di realizzazione con partner italiani ed europei che, all’interno della sterminata produzione di musica sacra di Martini, il frate francescano che fu, nella sua Bologna, un faro per la musica dell’epoca, ha per oggetto i suoi 38 Magnificat, attualmente inediti.

In programma il Magnificat in fa (HH 47a), per soli, coro e orchestra d’archi (in prima assoluta) ed il Magnificat in sol minore per coro e orchestra d’archi (HH 49a). Ad aprire il concerto sarà l’Ensemble Studium Canticum con il Divertimento in fa maggiore K 137 di Mozart, di Martini il più celebre allievo in assoluto. Con il coro e l’ensemble Studium Canticum diretti da Stefania Pineider, e i soli Maria Paola Nonne (soprano), Manuele Angioni (alto), Alessio Faedda (tenore), Andrea Macis (basso).

