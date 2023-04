crippa sfortunato ortu si fa notare  

L'ugandese Andrew Rotich Kwemoi ha vinto in 2.07’14” la 21ª Milano Marathon , precedendo 39” il keniano Timothy Kipkorir e il rwandese John Hakizimana. Primo degli italiani il debuttante Yeman Crippa, che sperava di attaccare il record di Iliass Aouani (2’07’16”) ma è stato frebnato da problemi allo stomaco nel finale. La medaglia d'oro europea nei diecimila metri, primatista italiano dei tremila, si è classificato quinto in 2.08’57”. Terzo fra gli italiani il 22enne di San Gavino, Federico Ortu (Cus Sassari). L’allievo di Antonello Podda ha corso assieme alle migliori donne e, anche quando il ritmo è sceso ha preferito rimanere nel gruppetto vista la presenza di un fastidioso vento. Nel finale ha sprintato davanti alla vincitrice (la keniana Sharon Jemutai Cherop) per tagliare il traguardo in 2.26’10”, un paio di minuti abbondanti sopra il proprio personale.

Sono stati 6.500 gli iscritti alla maratona individuale di 42,195 km, oltre 16.500 quella a staffetta, la Relay Marathon, non competitiva allestita per sostenere organizzazioni no profit, con oltre 800 mila euro raccolti.

