«Crimini nazisti e fascisti, né oblio né perdono» 

Ci sono carnefici e complici. E ci sono quanti lavorano per far dimenticare l’orrore della Shoah facendola scivolare in un passato nebuloso dove, indistinti, vagano colpevoli e vittime: sono gli «araldi dell’oblio». Ha anche un obiettivo politico di strettissima attualità la visita di Sergio Mattarella tra Auschwitz e Birkenau: contrastare il crescente subdolo tentativo di annacquare la forza della realtà storica. «Oggi più che mai, la memoria dell'Olocausto rimane un monito perenne che non può essere evaso», premette partecipando alla Marcia dei vivi che ricorda ogni anno le vittime dell’Olocausto. E davanti a migliaia di giovani seduti nei prati di Birkenau: «Bisogna fare memoria dei milioni di cittadini assassinati da un regime sanguinario come quello nazista che, con la complicità dei regimi fascisti europei che consegnarono i propri concittadini ai carnefici, si macchiò di un crimine atroce contro l’umanità». È l’inciso sui regimi fascisti a dare corpo al ragionamento del capo dello Stato, quasi costretto dagli eventi a ricordare l’incancellabile responsabilità del fascismo italiano. «Né oblio né perdono», aggiunge Mattarella accompagnato ad Auschwitz dalle sorelle Tatiana e Andra Bucci, tra le poche sopravvissute all’Olocausto ancora in vita.

