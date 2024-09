Crimini di mafia, fermato a 14 anni 

NAPOLI. Boss a 14 anni. E forse già nel mirino di un clan rivale. Il fermo notificato da carabinieri e polizia al ragazzino, ritenuto elemento di spicco di un gruppo criminale emergente, potrebbe avergli salvato la vita. L’adolescente è accusato dalla procura dei minorenni di essere l’autore del tentato omicidio a colpi di pistola di un ventenne. Reato «aggravato dal metodo mafioso». E non si esclude che, a causa delle sue azioni, fosse finito in cima alla lista nera stilata dal capo di un gruppo malavitoso con cui è in corso una faida.

Fuori controllo

Sebbene abbastanza minuto da sembrare anche più piccolo, il 14enne è descritto da chi indaga come spregiudicato, feroce e soprattutto fuori controllo, al punto da rendersi inviso anche dentro il suo gruppo criminale, quello delle “case nuove”, di recente formazione e capeggiato da un 26enne. La banda di giovanissimi malavitosi è finita al centro di uno scontro interno alle fazioni che compongono il clan Contini, contrapposto alle famiglie dell’Arenaccia e del Buvero di Sant’Antonio Abate, capeggiate da un 54enne da poco scarcerato.

Il messaggio

Tra gli elementi in mano agli investigatori anche whatsapp assai minaccioso che il 14enne ha inviato a sua madre, colpevole di avere aiutato le “guardie” a trovarlo. Il 21 luglio il ragazzino è entrato in azione insieme a un 16enne, nel frattempo arrestato per altri fatti. Su uno scooter rubato ha sparato, colpendolo all’addome, a un ventenne che era in moto con un amico. Un gesto originato dall’immancabile lite tra giovanissimi scoppiata nel weekend. Secondo gi elementi trovati dagli inquirenti anche online, il boss rivale lo teneva nel mirino: forse per questo la madre, anche lei con dei precedenti, ha deciso di collaborare con la questura. Al vaglio della Mobile ci sono molti episodi, tra “stese” e ferimenti, che potrebbero essere riconducibili al 14enne. Il 25 agosto scorso la madre, che da un mese non aveva sue notizie, aveva denunciato la scomparsa. Poi ha ricevuto dei messaggi: il ragazzino le scriveva che stava per partire per Ibiza. E lì poi avrebbe accoltellato una persona, ma sono in corso accertamenti. In seguito sarebbe stato rintracciato e bloccato in casa del suo capo, dopo che la vittima del tentato omicidio ha ha riconosciuto gli aggressori in una foto postata su Tik-Tok (poi rimossa) e ha li ha indicati agli agenti durante il riconoscimento fotografico.

