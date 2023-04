Crimini di guerra tedeschi, Steinmeier chiede perdono ma la Polonia resta fredda 

Varsavia. A 80 anni dalla rivolta del ghetto di Varsavia, Frank-Walter Steinmeier è il primo capo di Stato tedesco a partecipare alle commemorazioni in Polonia. Il presidente della Germania ha chiesto solennemente perdono ai polacchi per i crimini commessi dai tedeschi nella Seconda guerra mondiale. Tre narcisi, simbolo dell’eroica resistenza che prese il via nel ghetto più grande d’Europa il 19 aprile del 1943, spiccavano sulle giacche dei tre capi di Stato presenti: il polacco Andrezj Duda, l’israeliano Isaac Herzog e, appunto, Steinmeier, che ha definito «un miracolo» la celebrazione congiunta. Ma i rapporti sono tutt’altro che distesi. Nel suo discorso Duda - hanno sottolineato i media tedeschi - non ha mai parlato di amicizia fra i tre Paesi, come hanno invece esplicitamente fatto i due ospiti. «Con l’immagine dei tre presidenti si può parlare di riconciliazione? No - sentenzia la Sueddeutsche Zeitung – È quel che è: una commemorazione insieme». Restano sullo sfondo la cifra eclatante che Varsavia chiede a Berlino come riparazione di guerra, 1300 miliardi di euro, e lo scontro Polonia-Israele sulla rilettura storica della Shoah.

«I tedeschi hanno perseguitato, schiavizzato e assassinato gli ebrei d’Europa e gli ebrei di Varsavia con una crudeltà e una disumanità per le quali non abbiamo parole. Oggi - ha scandito Steinmeier - mi trovo di fronte a voi e chiedo perdono per i crimini che i tedeschi hanno commesso qui». Le prime parole del suo discorso sono state in yiddish, la lingua che i nazisti volevano cancellare: «Addio, amici. Addio popolo ebraico. Fate in modo che una catastrofe del genere non accada mai più», ha detto citando le parole del diario di una donna deportata con la figlia a Treblinka. Un altro capo di Stato, Sergio Mattarella, nelle stesse ore da Cracovia polemizza indirettamente con chi ha un’idea “leggera” e utilitaristica dell’Ue, nata innanzitutto per preservare la pace in Europa: «Non abbiate paura dell’Europa, credete nei nostri valori che tutti ci invidiano nel mondo. Non limitatevi ad un’Unione semplice “somma di interessi nazionali” perché l’Europa è nata dalle durissime lezioni della storia e solo la memoria ci aiuta a non cadere negli stessi errori.

RIPRODUZIONE RISERVATA