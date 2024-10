Criminalità, strumenti più efficaci per colpire i patrimoni 

Sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della legalità, della sicurezza economica e del contrasto alla criminalità organizzata. Questi i temi discussi ieri nell’Aula Magna del Rettorato al convegno “Contrasto patrimoniale alla criminalità”, organizzato dal Comando regionale della Guardia di Finanza, in sinergia con l’Università, nell’ambito delle iniziative per celebrare i 250 anni dalla fondazione del corpo.

Una giornata in cui è stata evidenziata l’importanza, nell’ambito della lotta al crimine, di non limitarsi a contrastare i reati, ma di intervenire per eliminare i profitti accumulati in maniera illecita. Un’attività su cui le fiamme gialle sono in prima linea. «Abbiamo da poco rinnovato il protocollo di intesa con la Procura generale di Cagliari in materia di aggressione patrimoniale», sono le parole del comandante regionale Claudio Bolognese. «Negli ultimi anni abbiamo sequestrato oltre 18 milioni di euro di beni e disponibilità finanziarie, relativi a numerose tipologie di reato, da condotte di riciclaggio a reati tributari e in materia di spesa pubblica».

I procuratori

Il primo relatore a prendere la parola è stato il procuratore generale della Corte d’Appello Luigi Patronaggio. «Abbiamo un sistema per le misure di prevenzione patrimoniale molto avanzato, con cui andiamo a colpire non soltanto il colpevole ma anche il profitto, i beni strumentali. Come diceva Giovanni Falcone: segui il denaro, troverai il colpevole», ha spiegato. «Di recente sono arrivati sviluppi importanti nella caccia al patrimonio illecito anche nei confronti dei terzi, colpendo i passaggi intermedi, le società fittizie. Il nostro è un modello molto efficace, che sta per essere sposato anche in sede di Unione Europea».

L'evento, che ha visto anche gli interventi del procuratore capo del Tribunale, Rodolfo Sabelli, e dei docenti Gianluca Scroccu e Maria Francesca Cortesi, è stato fortemente voluto dall’Università e ha visto la presenza di una delegazione di studenti.

Il rettore

«Si è parlato del famoso salto di qualità della criminalità, nel senso di andare sempre più verso l’utilizzo di strumenti dell’economia, dell’informatica, della conoscenza», ha dichiarato il rettore Francesco Mola in apertura. «Per noi è difficile doverlo raccontare ai ragazzi, è come se vivessimo col terrore che qualcuno possa intraprendere una carriera non a fin di bene». Parole a cui si aggiunge la riflessione del comandante Bolognese. «Gli studenti sono i cittadini, professionisti e imprenditori di domani, lo scopo del convegno è di mostrare loro l’importanza di disporre di un’economia sana, non infiltrata da forme illecite».

RIPRODUZIONE RISERVATA