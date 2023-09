Criminalità minorile, stretta del Governo 

ROMA. «La situazione è sfuggita al controllo e bisogna fare qualcosa». Una settimana dopo la visita a Caivano, la premier Giorgia Meloni illustra il decreto legge che contiene l'annunciata stretta sulla criminalità minorile, fenomeno che «si sta estendendo a macchia d'olio». Ecco quindi le misure approvate ieri, «non solo repressive, ma anche preventive»: si va dall'ammonimento del questore fin dai 12 anni d'età all'arresto in flagranza per spaccio anche di lieve entità; dal carcere fino a 2 anni per i genitori che non mandano i figli a scuola al parental control obbligatorio gratuito in tutti i device contro il porno on line. A Caivano, poi, arriverà un commissario straordinario - Bruno Ciciliano, della Polizia - che gestirà 30 milioni di euro stanziati per gli interventi di riqualificazione. Un modello, ha spiegato il sottosegretario Alfredo Mantovano, che «potrà valere poi anche per altre aree degradate del Paese». In conferenza stampa con Meloni e Mantovano ci sono i ministri coinvolti nella scrittura del provvedimento; Matteo Piantedosi (Interno), Carlo Nordio (Giustizia), Giuseppe Valditara (Istruzione), Eugenia Roccella (Famiglia).

Confonto

Nella riunione a Palazzo Chigi c'è stato un confronto per trovare la quadra: alcune misure sono state precisate o smussate. Roccella, a esempio, avrebbe voluto un'indicazione più netta sul divieto per i minori di accedere a siti porno. Ma questa, ha sottolineato Meloni, «è una materia molto complessa sulla quale si interrogano i governi di mezzo mondo». Il dl si limita così a «sollecitare e sostenere - ha osservato Roccella - la responsabilità educativa della famiglia». Tra le novità ci sono inoltre il Daspo urbano (Dacur) per allontanare da alcune zone delle città, ha spiegato Piantedosi, «anche i 14enni. C'è quindi un inasprimento delle pene per porto d'arma bianca, come i coltelli da cucina, ad esempio». Avviso orale, infine, fin dai 14 anni. E il questore può proporre all'autorità giudiziaria di vietare l'uso di cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni. La stretta sui minori ha riguardato anche Nordio ma, ha assicurato il guardasigilli, «non si è minimamente intervenuti sull'imputabilità del minore», riferendosi all'ipotesi circolata di un abbassamento a 12 anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA