Criminalità e rinnovabili 

O rganizzato dall’Associazione Lucio Abis. Non è una novità che la c.d. energia pulita produca “sporcizia” e non a caso si è coniato il termine ecomafie per definire il settore della criminalità organizzata che gestisce attività illecite di dannoso impatto ambientale. Già dagli anni ‘90 si è constatata nel nostro paese una forte correlazione fra impianti eolici e criminalità organizzata. Dove maggiore era l’indice di criminalità, maggiore era l’installazione di parchi eolici e la capacità di potenza installata. Già allora il fenomeno fu causato, soprattutto, da una politica degli incentivi; del tutto inadeguata, principalmente, in relazione ai controlli nelle procedure di erogazione di questi. Oggi la politica della estrema semplificazione delle procedure autorizzative rende ancora più appetibile il settore.

In uno studio commissionato dal Parlamento durante la XVI legislatura (2008-2013) si dice che il settore eolico - ma pure il fotovoltaico - è particolarmente conveniente e attira capitali illeciti. Attraverso il PNRR sono previsti 800 miliardi di euro per la transizione energetica. Un flusso di denaro che attrae speculatori e criminalità. Fonti di stampa stimano vi sia un business di 24 miliardi di euro l’anno. Nel prossimo futuro ulteriori opportunità criminali potranno essere determinate anche dallo smaltimento dei materiali degli impianti FER. Insomma, una prospettiva pressoché inesauribile di guadagni illeciti. Il settore ambientale, quindi, è un’area privilegiata di interesse per la criminalità che ha sempre sfruttato il territorio e l’ambiente per i suoi affari illeciti. Il fenomeno delle infiltrazioni criminali, come detto, è già analizzato e studiato, tanto da far dire agli esperti che negli ultimi anni si è verificato un salto di qualità nelle modalità di approccio da parte delle organizzazioni di stampo mafioso. Perché ci si avvale di professionisti, progettisti, mediatori di provata capacità che si sostituiscono agli imprenditori nei rapporti con le istituzioni. È sempre Enzo Serata a dire che gli interessi della criminalità continuano ad essere riscontrati sia nelle fasi connesse all’acquisto delle aree da destinare agli impianti, sia nell’attività di progettazione, costruzione e installazione degli stessi. Questo è uno dei motivi per cui occorrerebbe un maggiore controllo dei requisiti delle società e degli stessi imprenditori, sia in relazione alle capacità imprenditoriali che alle finalità effettive degli investimenti. E ciò tenendo conto del fatto che le criticità che causano maggiori opportunità illecite o che comunque indeboliscono il sistema di prevenzione e di contrasto, sono connaturate alle scelte politiche e normative in ambito pubblico. Infatti, l’assenza di pianificazione, di coordinamento, stimola e favorisce la criminalità. Il sistema delle procedure autorizzative troppo semplificate implica un rischio concreto di esposizione alla frode e alla corruzione. Altrettanto se gli strumenti di verifica delle procedure ex ante ed ex post sono troppo deboli o addirittura assenti e quando la pubbl ica amministrazione molto spesso non adeguatamente formata, ha una scarsa cultura della tutela del bene pubblico e dell’ambiente.

Se a questo aggiungiamo il dato incontrovertibile che nelle carceri della Sardegna soggiornano esponenti di tutto rilievo della criminalità organizzata tanto che le famiglie per stare più vicino a costoro hanno preso casa nelle vicinanze degli istituti di pena e intrapreso attività economiche in loco, pare ci sia davvero poco spazio per l’immaginazione. Fenomeno, anche questo, che è stato già abbondantemente studiato.