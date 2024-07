Criminali dietro il fuoco assassino  

Oliveti distrutti, greggi carbonizzate, terreni bruciati. È il terribile bilancio del rogo che ha devastato parte del Nuorese e in particolare Orani e Orotelli. Incendi scoppiati uno dopo l'altro che hanno reso un inferno una ventosa domenica di luglio.

L'incendio è divampato al confine tra Orani e Orotelli, invadendo poi quest'ultimo paese quasi sino al centro abitato. Il sindaco Tonino Bosu racconta la vicenda con amarezza e dolore: «Erano quasi trent'anni che non si verificavano episodi di tale portata - afferma il primo cittadino -. Le fiamme sono partite al confine con Orani domenica pomeriggio e con il vento sono arrivate nel giro di un'ora quasi all'interno del paese. Per fortuna il sistema regionale ha funzionato benissimo, a testimonianza del fatto che l'unione fa davvero la forza. Il merito e il riconoscimento va ai Vigili del fuoco, all'ente foreste, Gauf, alla protezione civile, al prefetto, ai piloti dei mezzi aerei e alle squadre a terra che hanno fatto tutto il possibile per annientarlo ed evitare il peggio per gli abitanti». Quattro le squadre dei Vigili per un totale di 20 uomini e 10 mezzi, 5 gli uomini del corpo forestale tutti coordinati dal posto di comando avanzato gestito dal funzionario del Vigili del fuoco di Nuoro supportato da un esperto Tas e il personale Sapr inviato dalla Regione. Attivi anche i droni per le stime degli ettari colpiti dall'incendio. Purtroppo nelle campagne i disastri sono rilevanti: un'intera azienda agricola è andata in fumo, oltre cinquanta le pecore bruciate e 100 gli agnelli, interi parchi e boschi devastati. «Un nostro compaesano ha perso l'intera azienda - aggiunge Bosu -. Sono andato da lui ieri, c'erano i veterinari per lo smaltimento delle carcasse: è stato doloroso. A questo ragazzo, coraggioso e intraprendente, voglio esprimere piena solidarietà a nome di tutta la comunità. Contiamo di impegnarci per aiutare a rimettere in moto la sua attività condannando queste azioni frutto di chissà quale meccanismo, mania, inspiegabile che porta soltanto devastazione».

La paura

La piena vicinanza arriva anche dal sindaco di Orani Marco Ziranu che dichiara: «L'incendio ha interessato il nostro paese soltanto in modo marginale. Quando sono stato contattato dalla Protezione civile ho indirizzato subito verso Orotelli perché il vento spingeva il fuoco da quella parte. Sapevo comunque che il sindaco Tonino Bosu era già al corrente dei fatti e stava mettendo in atto tutto quello che era nelle loro possibilità. Sono state tre le persone a subire i danni, e da parte nostra arriva la piena solidarietà. Ci dispiace tantissimo per le vittime che hanno perso le aziende agricole e il bestiame».

In città

Nella periferia di Nuoro ieri in tarda mattinata è scoppiato un nuovo incendio, vicino alla caserma dei vigili del fuoco che immediatamente sono accorsi sul posto per spegnere le fiamme che circondavano palazzi e villette. Tempestivo anche l'intervento con i mezzi aerei e a terra che ha impedito l'arrivo delle fiamme nelle abitazioni. Questi sono solo alcuni dei roghi scoppiati negli ultimi giorni, pericolosi soprattutto per la loro vicinanza alle abitazioni. La scorsa settimana un piccolo incendio è scoppiato nella zona conosciuta come “Campo nero” a Nuoro, anche qui il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha impedito che le fiamme arrivassero nelle abitazioni.

