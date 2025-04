Crimea: ultimatum Usa a Kiev, Trump attacca ancora Zelensky 

KIev. Rassegnarsi a cedere nero su bianco a Mosca la Crimea, già perduta di fatto, e accettare l'occupazione russa in 5 regioni dell'est . È il patto leonino con cui l'Ucraina si ritrova a fare i conti fra le righe della road map tracciata dall'amministrazione di Donald Trump per archiviare dopo oltre tre anni la sanguinosa guerra con la Russia: road map insabbiatasi dietro le quinte di un'ennesima riunione - tanto attesa, quanto alla fine fallimentare - convocata al Foreign Office fra rappresentanti dei tre Paesi europei del gruppo E3 (Regno Unito, Francia e Germania) per fare il punto con ucraini e americani sia sui “progetti di pace” Usa sia sulle garanzie future invocate da Kiev. Annunciato in pompa magna a Parigi la settimana scorsa, il meeting londinese è stato declassato all'ultimo minuto, non senza imbarazzi da parte del governo di Keir Starmer, a causa del forfait improvviso del segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e del vero emissario di fiducia di Trump, Steve Witkoff. Defezioni a cui sono seguite quelle dei capi delle diplomazie di Parigi e Berlino; mentre sul terreno, finita la tregua di Pasqua, le ostilità non s'interrompevano, suggellate da almeno altri 9 morti, vittime di un raid russo che ha centrato un bus.

La verità, stando alle ricostruzioni convergenti fatte filtrare a Kiev come da diversi media occidentali, è che far inceppare tutto è stato del resto proprio il no di Zelensky e dei suoi a sottoscrivere una bozza d'intesa già delineata da Witkoff con Vladimir Putin: testo in base al quale la Russia si dichiarerebbe disposta a fermarsi sulle linee del fronte attuali, ma in cambio di concessioni pesantissime, ai limiti del suicidio politico per i vertici di Kiev. Donald nel mentre torna ad attaccare Zelensky rinfacciandogli di avere atteggiamenti «incendiari» e irrealistici sulla Crimea, di portare il suo Paese «al disastro» e di «non disporre di carte da giocare: può ottenere la pace o può combattere per altri tre anni prima di perdere l'intero Paese». Zelensky - ha incalzato il presidente americano - «non farà altro che prolungare lo sterminio». Una posizione confermata dal vicepresidente JD Vance, che dall'India evoca l'intenzione degli Usa di chiamarsi fuori da ogni mediazione (e aiuto) se «ucraini e russi» non accetteranno di «rinunciare a parte del territorio che ora possiedono».

RIPRODUZIONE RISERVATA