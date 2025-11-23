“Creuza de Mà” si ferma a Cagliari Oggi e domani arriva Daniele Furlati 

“Creuza de Mà – Musica per Cinema” torna a Cagliari per il suo appuntamento autunnale, segnando la chiusura della diciannovesima edizione del festival diretto da Gianfranco Cabiddu. Oggi e domani il Teatro Massimo accoglierà due giornate dedicate alla musica per cinema, con un programma che alterna masterclass, film e cineconcerti.

Come da tradizione, la seconda parte del festival mette al centro il cinema muto musicato dal vivo, sezione del progetto ideato e guidato da Gianfranco Cabiddu in collaborazione con Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema. Un’occasione di confronto e crescita per giovani musicisti e filmmaker, che trovano nel festival un luogo ideale per dialogare con i professionisti del settore. Quest’anno, protagonista della due giorni cagliaritana sarà Daniele Furlati, compositore, pianista e docente, coautore delle musiche di pluripremiati lungometraggi tra cui “Il vento fa il suo giro” e “L’uomo che verrà”. Gli appuntamenti: lunedì alle 17.45 la masterclass e alle 21 il concerto; martedì alle 21.30 “Bacillo dell’Amore – Passioni e Ritmi dal Muto Italiano”, commedia sentimentale firmata Robert Land e interpretata da Marlene Dietrich, magnificamente restaurato dalla Cineteca di Bologna e presentato in versione cineconcerto con le musiche originali dirette da Furlati.

