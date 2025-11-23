VaiOnline
Giù il sipario.
24 novembre 2025 alle 00:43

“Creuza de Mà” si ferma a Cagliari Oggi e domani arriva Daniele Furlati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Creuza de Mà – Musica per Cinema” torna a Cagliari per il suo appuntamento autunnale, segnando la chiusura della diciannovesima edizione del festival diretto da Gianfranco Cabiddu. Oggi e domani il Teatro Massimo accoglierà due giornate dedicate alla musica per cinema, con un programma che alterna masterclass, film e cineconcerti.

Come da tradizione, la seconda parte del festival mette al centro il cinema muto musicato dal vivo, sezione del progetto ideato e guidato da Gianfranco Cabiddu in collaborazione con Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema. Un’occasione di confronto e crescita per giovani musicisti e filmmaker, che trovano nel festival un luogo ideale per dialogare con i professionisti del settore. Quest’anno, protagonista della due giorni cagliaritana sarà Daniele Furlati, compositore, pianista e docente, coautore delle musiche di pluripremiati lungometraggi tra cui “Il vento fa il suo giro” e “L’uomo che verrà”. Gli appuntamenti: lunedì alle 17.45 la masterclass e alle 21 il concerto; martedì alle 21.30 “Bacillo dell’Amore – Passioni e Ritmi dal Muto Italiano”, commedia sentimentale firmata Robert Land e interpretata da Marlene Dietrich, magnificamente restaurato dalla Cineteca di Bologna e presentato in versione cineconcerto con le musiche originali dirette da Furlati.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue sulle strade

I pericoli tra asfalto e guardrail,  da gennaio 83 croci nell’Isola

Non solo Carlo Felice e 195: si rischia anche sulle Provinciali del Nord 
Lorenzo Piras
Il grande gelo

L’insolita domenica d’autunno sulla neve Ancora blackout

Linee elettriche in tilt soprattutto nella zona della Barbagia di Seulo 
Gianfranco Locci
Il caso

Valentina Pitzalis: «Ferita di nuovo»

Ma l’ex senatore D’Anna rivendica il post sulla “moglie cotta”: «Non capite l’ironia» 