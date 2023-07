Creuza de mà, la voce dell’anima 

Creuza de mà riecheggia nella memoria collettiva come il 33 giri firmato da Fabrizio De Andrè, nell’anno del Signore 1984. Ma Creuza de mà da diciasette anni è anche sinonimo di un Festival che celebra la musica per il cinema. Anima di questo piccolo gioiello, incastonato a Carloforte, è Gianfranco Cabiddu, regista e non solo.

In questi giorni, e sino al 23 luglio, è in corso l’edizione del 2023. Traguardo importante per una manifestazione unica nel suo genere in Sardegna e tra le pochissime nel panorama dei Festival cinematografici nazionali e internazionali, che si focalizza, appunto, su un particolare aspetto del cinema: il rapporto con musica e suono.

Cabiddu, il cinema senza sonoro non esiste?

«Non lo è mai stato muto. L’aspetto forse più interessante è che negli Anni ’15 esisteva un prontuario di musiche per accompagnare i film muti. Temi di guerra, d’amore, di paura, di cowboy… il pianista riusciva ad affrontare qualsiasi tipo di emozione che la pellicola muta provocava al pubblico. Tutto ciò nel cinema commerciale, il cosiddetto nickelodeon».

Esempi clamorosi di quei tempi?

«Chaplin. Forse non tutti ricordano che ha scritto delle colonne sonore a dir poco meravigliose».

Quando pensiamo al cinema e alla sua evoluzione è facile intuire il cambiamento apportato dalla tecnologia, dai computer. E invece per la musica che evoluzioni si sono vissute?

«Intanto è cambiato l’ascolto. Le sale hanno sistemi audio molto sofisticati che consentono di far convivere i rumori e le atmosfere di una location insieme alle parole e alla musica. Il sound design ci aiuta a definire la spazialità dei nostri cinema. E naturalmente gli strumenti per la presa del suono sono diventate via via più sofisticate e precise».

Facciamo un esempio.

«Quando partiva Morricone, nei film di Sergio Leone, c’era lui e non si sentiva più un rumore: la musica era predominante. Insomma, mancava la convivenza alla quale oggi siamo abituati. Adesso sarebbe possibile ascoltare la colonna sonora e i dettagli degli speroni o delle pistole».

Una caratteristica del Festival Creuza de mà sono le master class. Chi si avvicina a questa offerta formativa?

«Soprattutto ragazzi. Non dimentichiamoci che oggi la musica la maneggiano sin da giovanissimi con un computer o un telefono. La passione viene nutrita da quando si è bambini, o quasi. L’aspetto importante è che si tratta di un mestiere importante e con tantissimi ruoli: montatore del suono in presa diretta, i direttori del suono, i tecnici per la musica, i microfonisti. C’è davvero tantissimo lavoro. Nelle scuole di cinema è centrale la formazione sul suono e la musica».

Lei insegna anche al Centro sperimentale di Roma, ha uno sguardo privilegiato.

«Sì, regia. E so quanto i registi hanno bisogno di possedere delle conoscenze approfondite sul linguaggio della musica e del suono per poter dominare anche questo aspetto nella realizzazione di un film».

Il suo Festival è nato così?

«È iniziato facendo ragionare un regista e un musicista sugli aspetti sonori, che non sono prettamente verbosi ma che si nutrono dell’impalpabilità della musica, di sensazioni. È centrale ascoltare i maestri, vedere i loro film, magari incontrarli… nel Festival accade questa magia».

Lei sta lavorando per una scuola di formazione specialistica da far nascere a Cagliari.

«Di fatto è già nata qui al Festival, 5 anni fa. Su Cagliari siamo in attesa della sede, Villa Muscaa. L’amministrazione deve completare il restauro. Noi siamo pronti».

Che relazione c’è tra il regista e l’autore della colonna sonora: vanno sempre d’amore e d’accordo?

«Assomiglia a un rapporto d’amore con litigi, impuntature e differenze. Resta un incontro tra due sensibilità, serve fiducia reciproca per convergere sulla riuscita film. Tuttavia l’ultima parola è sempre del regista, come accade in una barca il capitano indica la rotta».

