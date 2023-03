Cresta sui carburanti, il pm chiede sei mesi 

Erano stati ripresi da un investigatore privato mentre, con l’autobotte della ditta privata Langiu carburanti di Nuoro, Antonello Corda, nuorese ed ex dipendente della ditta e un altro nuorese, Salvatore Farris, per due volte collegavano con una pompa il camion ad un cisterna nell’autofficina di Farris a Prato Sardo.

I due (difesi dagli avvocati Antonello Cucca, Gianni Falchi e Gianluigi Mastio) sono finiti a processo davanti al Tribunale di Nuoro, e per l’accusa, ieri rappresentata dal pm Alberto Pinna, si sarebbero appropriati in modo indebito di una certa quantità di gasolio. Per loro è stata sollecitata una condanna a 6 mesi. La parte civile, rappresentata da Monica Murru ha parlato del «dipendente Corda che faceva la cresta», mentre Farris che non era dipendente della Langiu «non si capisce perché si sia fatto scaricare il gasolio se non era cliente». Lo stesso Farris ierisi è difeso: «Pensavo lo avesse comprato».

Per il difensore di Corda «non risulta manomesso il contalitri che funzionava regolarmente e dalle bolle risultano ammanchi». Non solo: i video portati come prova «durano pochi secondi». Per gli avvocati Falchi e Mastio «manca la prova di un contributo consapevole di Farris». Sentenza ad aprile

