Cresima, all’altare senza padrini  

Niente mano sulla spalla destra. I ragazzi che a breve riceveranno il sacramento della Cresima al loro fianco non avranno il padrino o la madrina. Una novità che padre Cristiano Raspino, frate cappuccino della parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata, ha deciso di introdurre a Oristano.

La scelta

La decisione è stata comunicata alle famiglie dei cresimandi alcuni giorni fa durante una riunione. «Non nego che per tanti è stato un trauma sentire le mie parole - racconta padre Cristiano - Tant’è che alcune famiglie hanno già deciso di trasferire i propri figli in altre parrocchie della città. E per me non c’è nessun problema, io rispetto la scelta di tutti, non faccio polemiche. Anzi, concedo senza problemi il nulla osta. Ma secondo me ora la figura del padrino e della madrina non ha più senso. È venuto meno l’aspetto sacramentale, è diventata una figura affettiva e basta, non di testimonianza cristiana».

Le ragioni

Una scelta quella del parroco, pensata e maturata negli anni: «Non ho preso questa decisione all’improvviso, che sia chiaro - racconta padre Cristiano che in questi giorni è impegnato nell’organizzazione dei 50 anni della parrocchia - Sono arrivato a questa conclusione dopo aver consultato diversi parroci ma soprattutto dopo aver chiacchierato negli anni con tanti ragazzi, padrini e madrine. Mi sono reso conto che la scelta veniva fatta per amicizia, perché c’era un bene di fondo. Questo va benissimo ma non basta. La scelta deve essere fatta pensando al percorso di fede assieme, purtroppo invece molti padrini o madrine negli anni ci hanno raccontato che non erano nemmeno praticanti. Come potevano quindi accompagnare i figliocci nel percorso cristiano?». Ecco perché padre Cristiano ha deciso per ora di eliminare direttamente questa figura che per la chiesa non è obbligatoria. «Si tratta di un esperimento, chissà se porterà buoni frutti».