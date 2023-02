Crescono le truffe ai danni degli anziani: i carabinieri spiegano come si possono evitare 

Continua la campagna di informazione dei carabinieri per la prevenzione delle truffe, in particolare di quelle a danno degli anziani e soprattutto quelle perpetrate al computer. C'è stato un incontro nel salone parrocchiale nel corso del quale il comandante della stazione ha illustrato il modo in cui ci si deve tutelare dalle insidie dei truffatori sempre più attivi negli ultimi tempi.

Proprio per questa ragione i carabinieri delle stazioni della compagnia di San Vita comandata dal maggiore Massimo Meloni, sono impegnati in iniziative mirate ad informare soprattutto alle persone anziane sulle possibili truffe online. I militari suggeriscono, inoltre, evitare di essere contattati per affari da persone estranee.

