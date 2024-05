Crescono le truffe agli anziani: la metà va a segno  

Le tecniche della truffa cambiano in continuazione ed è sempre più difficile riconoscerle. Soprattutto per gli over 65. Si va dal finto messaggio di un figlio in difficoltà alla chiamata del numero (vero, ma clonato) della banca e persino dei carabinieri. Internet è sempre il veicolo attraverso il quale i truffatori riescono a ottenere denaro.

Per questo Anap, l'Associazione nazionale degli anziani e dei pensionati di Confartigianato, lancia l’allarme. «Il 50% dei raggiri va a buon fine e solo nel 47% dei casi si reagisce sporgendo denuncia», sostiene Giovanni Mellino, presidente sardo dell'Anap. «È ancora troppo alta la percentuale di anziani che cade nella rete dei malfattori, bisogna continuare con le campagne di sensibilizzazione».

L’indagine

L'indagine sulle truffe elaborata da Confartigianato ha coinvolto quasi 10mila cittadini over65 in tutta Italia, tra loro anche molti sardi. Un'analisi che si inserisce nella campagna “Più sicuri insieme”, rilanciata anche in Sardegna. Dati nazionali che, spiega Anap, corrispondono a quanto accade nell'isola.

La fraudolenta attivazione di servizi per via telefonica (6%) o con visite al domicilio (15%) e le frodi online (20%) hanno una percentuale di denuncia inferiore a un caso su cinque. «I dati generalizzati sono perfettamente sovrapponibili alla condizione che registriamo anche nell'Isola», commenta Mellino, «purtroppo continua a essere troppo alta la percentuale di anziani che cade nella rete dei truffatori senza scrupoli. Persiste, inoltre, una certa ritrosia alla denuncia una volta rimasti vittime di impostori».

Un quarto degli intervistati, infatti, dopo aver subito una truffa, ha modificato i propri comportamenti e ridotto le occasioni di incontro e di rischio, per il timore di poter essere nuovamente vittime di reati di questo genere.

«Abbiamo bisogno di pene certe, che salvaguardino la dignità dei nostri anziani che molto hanno dato alla società nel corso della loro vita»,ribadisce Mellino, «sarebbe opportuno, inoltre, rendere più praticabile l'iter per la denuncia».

RIPRODUZIONE RISERVATA