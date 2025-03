Crescono le donazioni di sangue, l’Avis può esultare 

Seicentocinquanta sacche di sangue raccolte nel primo trimestre dell’anno. Se la proiezione venisse rispettata, attraverso una costante donazione nei mesi a venire, il 2025 si chiuderebbe con oltre 2.500 sacche. Ovvero con un 30 per cento in più del 2024.

L’Avis Ogliastra esulta per il risultato parziale e conferma il direttivo uscente, a conferma della bontà del lavoro svolto. Domenica, alla 17esima assemblea annuale che si è svolta all’Istituto salesiano di Lanusei, Luciana Mirai, originaria di Tortolì, è stgata confermata presidente «Per me - ha detto la presidente provinciale - è un onore essere alla guida di volontari che dedicano il loro tempo libero a far sì che l’Ogliastra non sia mai in emergenza sangue». Il suo vice sarà Claudio Cabiddu. «In questi quattro anni - ha aggiunto Mirai - ho visto crescere il numero di donatori occasionali, visitato caserme, piazze e spiagge, il logo Avis ai concerti e alle manifestazioni sportive, posti frequentati soprattutto da giovani che si sono avvicinati con interesse e sono diventati donatori. I numeri parlano chiaro: il 2024 ha portato 1.991 sacche di sangue al Centro trasfusionale dell’ospedale».

All’assemblea erano presenti anche il sindaco di Lanusei, Davide Burchi, l’assessore Renato Pilia, il delegato di Avis nazionale, Antonello Carta, e Lorena Urrai in rappresentanza dell’Asl Ogliastra.