Crescono i prezzi delle case in città: +1,4% 

Crescono i prezzi delle abitazioni in città (+1,4% per quelle usate) e anche quelli delle locazioni (+3,9% la variazione annuale). Ma il mercato residenziale rileva tendenze diverse tra compravendita – per la quale si registra una battuta d’arresto – e locazione con una domanda sempre più propensa all’affitto

È quanto emerge dal report dell’Osservatorio immobiliare 2024 di Nomisma. «Il quadro delineato – si legge nell’analisi - trova un riscontro nel numero di compravendite registrato dall’Agenzie delle Entrate che osserva una flessione importante nel 2023 rispetto all’anno precedente (-14%). Una tendenza che, secondo gli operatori intervistati da Nomisma, sembra proseguire anche nei primi mesi del 2024. In crescita, viceversa, il transato nella locazione che determina un calo dell’offerta. Tali dinamiche si ripercuotono anche sui valori».

Nomisma rileva anche tempistiche diverse nelal definizione degli affari in relazione al posizionamento degli immobili: sono più brevi nelle zone di pregio (3,5 mesi per la vendita di una soluzione usata e 1,3 mesi per la locazione), mentre si allungano nelle aree semicentrali e periferiche della città.

RIPRODUZIONE RISERVATA