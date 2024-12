Crescono i casi di razzismo e omofobia 

Incontrano gli studenti delle scuole mettendoli a loro agio. Utilizzano il “tu”, lasciando parlare soprattutto loro. E capita che siano proprio alcuni ragazzi ad alzarsi e a raccontare le loro esperienze di vita da vittime di bullismo e cyberbullismo, a volte a sfondo razzista e omofobo, riuscendo a farlo davanti ai loro aguzzini.

Il progetto

Così il progetto “Diamoci del tu”, ideato dall’avvocato penalista e maestro di karate, Gino Emanuele Melis, accompagnato dall’avvocata civilista Roberta Lisci e da Natascia Curreli, 28 anni con un passato da vittima di bullismo e cyberbullismo, raccoglie sempre più adesioni. Tanti gli appuntamenti già portati a termine nelle scuole di Cagliari e dell’hinterland: l’ultimo incontro si è tenuto proprio ieri all’istituto comprensivo Cortis di Quartucciu ed era rivolto ai genitori degli studenti.

Poi a gennaio si ripartirà con Sorgono (il 29 gennaio), Quartu (il 7 febbraio all’istituto Porcu-Satta) per poi proseguire con tante scuole (tra queste il liceo artistico di Cagliari e l’istituto comprensivo di Pirri) in diverse parti della Sardegna.

Problema sociale

«Ai ragazzi», spiega Melis, «racconto quello che vedo e sento all’interno delle aule giudiziarie, nelle palestre delle arti marziali e nelle manifestazioni sportive in giro per l’Italia. Ma andiamo nelle scuole per mettere al centro del progetto, del tutto gratuito, i ragazzi. Loro ci danno del tu e cerchiamo di eliminare ogni barriera. Così si aprono».

E gli studenti parlano degli episodi di bullismo e cyberbullismo: «Un cancro sociale diffuso ormai in tutti gli ambiti, scolastico, sportivo ma anche lavorativo», lo definisce l’avvocato.

Il dialogo

Fondamentale la presenza dell’avvocata Lisci e di Natascia Curreli. «Riusciamo a creare un ottimo feeling con gli studenti. Ci sono domande, curiosità e si arriva ai casi personali. C’è chi ha raccontato la propria storia da vittima davanti ai suoi bulli».

Durante le chiacchierate si prova a fornire gli strumenti per un utilizzo corretto dei nuovi media e delle nuove piattaforme digitali, ricordando «la normativa per bullismo e cyberbullismo, le responsabilità penali e civili del bullo, ma anche dei genitori che non vigilano o non hanno svolto il loro ruolo educativo, le conseguenze psicofisiche subite dalle vittime», sottolinea Melis.

Ex bullizzata

E la presenza di Natascia Curreli (per anni c’era stata anche Martina Murenu) con la sua esperienza di vittima permette di trasmettere a chi ascolta le gravi conseguenze psicofisiche dei comportamenti dei bulli. «Offese e violenze psicologiche diventano cicatrici indelebili», ripete sempre Natascia. Sentirlo dalla sua voce aumenta l’efficacia.

